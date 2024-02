Robot aspirapolvere e lavapavimenti POTENTISSIMO a 91€ in MENO

Tieni i pavimenti di casa perfettamente puliti senza fare niente e spendendo poco. Vuoi sapere come fare? Semplice, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo Robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 169 euro, invece che 259,99 euro. Per poterlo avere a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo hai uno sconto ulteriore di 20 euro che, sommato al ribasso del 27%, ti fa risparmiare ben 91 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti a un ottimo prezzo

Il rapporto qualità prezzo è davvero vantaggioso. Anche perché questo dispositivo è in grado sia di aspirare che di lavare, e tutto in una sola passata. Ha un’aspirazione potentissima da ben 4.000 Pa e quindi non lascia nulla per terra. E grazie al suo design Ultra-sottile s’infila dappertutto, andando a pulire anche le zone più difficili.

Quando passa sui tappeti li rileva e quindi ferma l’erogazione dell’acqua. Ha un sistema di navigazione intelligente e lo puoi controllare con lo smartphone. Possiede una super batteria che dura per 180 minuti ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

A questo prezzo è un affare. Però l’offerta non durerà in eterno, quindi fai alla svelta, vai subito su Amazon e acquista il tuo Robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 169 euro, invece che 259,99 euro. Ricordati che per averlo a questa cifra devi applicare il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.