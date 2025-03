Addio pulizie: ora c'è il robot aspirapolvere lavapavimenti

Su la mano se anche tu odio lavare in pavimenti a casa!? Se stai cercando una soluzione definitiva per levarti l’annosa faccenda, ti segnaliamo che c’è ECOVACS DEEBOT X5 OMNI in super sconto. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato, progettato per offrire una pulizia completa e efficiente della casa. Questo dispositivo è dotato di una stazione all-in-one che include funzioni come auto-lavaggio dei moci ad acqua calda a 70°C, svuotamento automatico del serbatoio, asciugatura automatica ad aria calda e auto-riempimento dell’acqua, rendendolo un’opzione pratica e senza manutenzione per la pulizia quotidiana.

Fa tutto lui insomma, tu devi solo comprarlo. Sì, ma a quanto? Il suo prezzo iniziale era di 1099 euro, ma ora lo trovi in sconto su Amazon a 699 euro, una riduzione consistente.

Le funzione del robot aspirapolvere lavapavimenti

La potenza di aspirazione del DEEBOT X5 OMNI è impressionante, con 12.800 Pa, che garantisce una pulizia accurata sia sui pavimenti duri che sui tappeti. La spazzola principale extra-lunga da 200 mm permette di coprire aree più ampie con meno passaggi. Inoltre, il sollevamento automatico del mocio di 15 mm consente al robot di pulire facilmente i tappeti, sollevando le spazzole quando rileva un tappeto, ottimizzando la potenza di aspirazione per evitare la contaminazione incrociata.

Il DEEBOT X5 OMNI è dotato della tecnologia ZeroTangle Anti-Tangle, che prevenisce la formazione di grovigli di capelli sulla spazzola grazie a un sistema a doppio pettine e a una spazzola a rullo anti-groviglio con setole piatte e angolate. Dunque se avete animali che perdono pelo non dovetet preoccuparvi. Questo design riduce la manutenzione necessaria.

La funzione di lavaggio profondo intelligente utilizza sensori e algoritmi avanzati per rilevare e individuare le aree più sporche, effettuando automaticamente una passata extra. Il lavaggio adattivo dei bordi TruEdge impiega una tecnologia di estensione a variazione continua per pulire con precisione i bordi, assicurando una copertura ottimale degli angoli e dei bordi.

Il corpo del robot è ultrasottile e stretto, permettendo di navigare facilmente sotto i mobili e attraverso passaggi stretti, garantendo una pulizia completa di tutta la casa. La tecnologia TrueDetect3D 3.0 utilizza la luce strutturata e algoritmi avanzati di imaging 3D per evitare gli ostacoli in tempo reale, assicurando una navigazione precisa e fluida.

Per 699 euro è un vero affare, puoi dire addio alla pulizia dei tuoi pavimenti.