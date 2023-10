Il robot aspirapolvere e lavapavimenti LEFANT M1 a 210€ in MENO

Se hai deciso di acquistare un robot aspirapolvere che sia in grado di aspirare e lavare i pavimenti di casa tua in una sola passata allora oggi è il tuo giorno fortunato. Grazie alla Festa delle Offerte Prime puoi mettere nel tuo carrello LEFANT M1 a soli 189,99 euro, invece che 399,99 euro.

Questa è una promozione incredibile e registra un minimo storico assoluto. È chiaro quindi che devi essere velocissima per riuscire a farlo tuo. Questo robot ha un’aspirazione potentissima, una navigazione intelligente e potrai controllarlo anche con i comandi vocali. Tieni presente che è un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

LEFANT M1: pavimenti splendenti senza fare nulla

Questo piccolo robot è in grado di aspirare e lavare i pavimenti in una sola passata. È dotato di un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un vano dove raccoglie la polvere da 520 ml. Ha un’aspirazione potentissima da 4000 Pa e quindi è in grado di raccogliere di tutto, dalla semplice polvere fino ai detriti.

Possiede la tecnologia di navigazione LDS e l’algoritmo SLAM che gli consente di mappare su più livelli le tue stanze e pianificare in modo efficiente il percorso migliore. Scaricando l’app puoi controllarlo con il tuo smartphone e addirittura con i comandi vocali di Alexa e Google Home. Una menzione anche alla super batteria da 4000 mAh che gli dona un’autonomia di ben 150 minuti.

Insomma oggi puoi fare davvero un colpaccio. Le pulizie di casa non saranno mai state così semplici. Fai presto dunque, vai adesso su Amazon e acquista il tuo LEFANT M1 a soli 189,99 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.