Robot aspirapolvere/lavapavimenti Eureka NER600 a PREZZO WOW (-53€)

Basta fare fatica per pulire i pavimenti di casa. Oggi con una piccola spesa puoi portati a casa il robot aspirapolvere/lavapavimenti Eureka NER600 a soli 149,99 euro, invece che 203,27 euro.

Grazie allo sconto del 26% puoi risparmiare ben 53 euro sul totale. Con questo piccolo dispositivo le pulizie del pavimento non saranno più un problema. Ti dimenticherai di farle. Eppure i tuoi pavimenti saranno sempre splendenti. Grazie alla tecnologia innovativa può girare per tutte le stanze in modo indipendente scegliendo la migliore pulizia ogni giorno. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere/lavapavimenti a prezzo basso

Questo piccolo robot è dotato della navigazione LiDAR con mappatura integrata e algoritmo SLAM che gli consente di essere estremamente preciso. In questo modo potrà rilevare gli ostacoli lungo il percorso senza fermarsi mai. È dotato di un’aspirazione potente ed è in grado, grazie un piccolo serbatoio dell’acqua, di lavare il pavimento in una sola passata.

Possiede una super batteria da 3350 mAh e può durare fino a 120 minuti prima di ritornare in automatico la base di ricarica. Grazie al suo design sottile di appena 9,5 cm è in grado di infilarsi dappertutto per una pulizia completa. Lo puoi comandare da remoto con il tuo smartphone o con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Approfitta subito di questa occasione unica. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere/lavapavimenti Eureka NER600 a soli 149,99 euro, invece che 203,27 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.