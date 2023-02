Robot Aspirapolvere Lavapavimenti autopulente: sconto TOP(Amazon)

Sei alla ricerca di un valido sostituto che possa prendere il tuo posto nelle faccende domestiche? Sicuramente il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con stazione autopulente è quello che fa per te e, ancora per pochissimo tempo, Amazon te lo propone ad un prezzo scontato del 21%.

Con soli 949 euro, anziché 1.200 euro, avrai a casa tua un robot di ultima generazione che potrà sostituirti in molte faccende domestiche. Da oggi, puoi dire addio a scope elettriche pesanti e ingombranti, con fili che si impigliano ovunque o pesanti secchi di acqua necessari per lavare il pavimento. Grazie ad un solo elettrodomestico, l’Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, potrai tranquillamente svolgere tutti gli altri impegni quotidiani lasciando a lui la fatica.

Grazie alle tecnologia di cui è provvisto, il robot sarà in grado di pulire e auto-pulirsi. Si tratta infatti di un modello di robot di ultima generazione che svuota in maniera automatica la polvere grazie all’innovativa tecnologia DualBoost 2.0 così come, – dopo aver aspirato la polvere – provvede al lavaggio e all’asciugatura automatica del tuo pavimento. Questo fantastico prodotto ha una navigazione personalizzabile e rileva in maniera automatica gli ostacoli che si presentano sul percorso.

La telecamera basata sull’intelligenza artificiale gli permette di svolgere in maniera e impeccabile il suo lavoro. Tornerete a casa e sarà già perfettamente pulita e profumata. La potenza del robot aspirapolvere e lavapavimenti, permetterà di eliminare anche i peli degli animali estremamente difficili da togliere da tappeti e superfici difficili da pulire.

La tua casa è piena di tappeti? Nessun problema, quando viene attivata la modalità “mocio”, il tuo nuovo robot rileva la presenza del tappeto evitandolo. Insomma, un accessorio di ultima generazione in grado di gestire la pulizia del pavimento di casa tua in totale autonomia, ma seguendo tutte le tue esigenze. Che il tuo pavimento sia in parquet, piastrelle o quant’altro, l’Ultra robot sarà in grado di pulire tutte le superfici coprendo sino a 200 metri quadrati.

L’Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti è assolutamente da non perdere. Quindi affrettati e corri su Amazon e concludi l’ordine che ti permetterà di portare a casa questo fantastico prodotto a soli 949 euro grazie allo sconto – che potrebbe finire prima di quanto immagini – del 21%.

