Robot aspirapolvere intelligente e completamente autonomo: tuo con il 15% in meno

Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere potente, intelligente e autonomo, il Roborock QV 35A è quello che fa per te. Questo dispositivo è in grado di mantenere la tua casa pulita senza alcuna fatica: la sua potenza di aspirazione di 8000Pa infatti riesce a rimuovere efficacemente peli, briciole e sporco ostinato da qualsiasi superficie, tappeti inclusi.

Uno dei problemi più fastidiosi con gli aspirapolvere robot è l’inceppamento dovuto ai capelli sugli spazzolini, ma questo modello è studiato per risolvere anche questa problematica: grazie alla sua tecnologia antigroviglio non dovrai più perdere tempo a pulirlo manualmente. Inoltre è in grado di riconoscere automaticamente la presenza di tappeti, e adatta la pulizia sollevando il suo panno per evitare di bagnarli.

Una delle funzioni più comode di questo robot aspirapolvere è la sua stazione di autolavaggio e asciugatura ad aria. Questo significa che il robot pulisce e asciuga automaticamente il suo panno dopo ogni utilizzo: in questo modo sarà sempre pronto ed efficace. Inoltre è in grado di svuotare autonomamente il serbatoio della polvere, quindi potrai praticamente dimenticarti della pulizia manuale per settimane.

Grazie ad un sistema avanzato di evitamento ostacoli, questo dispositivo è in grado di muoversi agilmente tra i mobili, riconoscere i cavi ed altri oggetti sparsi per terra ed evitare di rimanere bloccato. Inoltre è in grado di pianificare le pulizie in maniera efficiente, ottimizzando i percorsi per coprire l’intera superficie della tua casa.

Se desideri un robot aspirapolvere potente, autonomo ed intelligente, il Roborock QV 35A rappresenta senza dubbio un’ottima opzione e grazie ad esso potrai mantenere la tua casa pulita a lungo e senza fatica. In questo momento questo dispositivo è in offerta su Amazon con lo sconto del 15%: non lasciartelo scappare e acquistalo subito!