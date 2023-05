Robot aspirapolvere Ecovacs 2 in 1: sconto BOMBA su Amazon (-136€)

Perché non approfittare subito di questa incredibile offerta che ti propone Amazon, grazie alla quale potrai finalmente avere più tempo libero da dedicare alle tue passioni o ai tuoi figli e che ti permetterà di avere sempre i pavimenti di casa tua al TOP, senza il minimo sforzo? Infatti, oggi e per poche ore ancora, avrai la possibilità di acquistare questo eccezionale robot aspirapolvere Ecovacs 2 in 1 al prezzo super ribassato di soli 263,00 euro.

Ti stai chiedendo come sia possibile che un prodotto di questo livello sia sul mercato ad un prezzo così basso? La risposta è semplice: basta approfittare immediatamente del doppio sconto, a dir poco pazzesco, del 14% e di ulteriori 80 euro di sconto. In questo modo, avrai un risparmio totale che supera i 135,00 euro.

Grazie a questo elettrodomestico smart, le superfici di casa saranno perfettamente pulite in ogni momento della giornata senza che ti perda del tempo prezioso. Il robot Ecovacs si muoverà in totale autonomia poiché provvisto della più innovativa tecnologia TrueMapping che combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati. Così facendo, questo dispositivo sarà in grado di rilevare la tua casa 4 volte più accuratamente rispetto alla tradizionale mappatura.

La tecnologia di lavaggio OZMOt consentirà al robot 2 in 1 di aspirare e lavare in una sola passata. Grazie alla presenza di un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, Ecovacs N8 sarà in grado di svolgere questi due compiti nello stesso tempo, in modo tale da lasciare il tuo pavimento perfettamente pulito senza dover ripassare più volte.

Nonostante abbia una potenza aspirante da 2300Pa, questo robot aspirapolvere è particolarmente silenzioso e potrai impostare le sue funzioni anche tramite app. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo eccezionale robot aspirapolvere Ecovacs 2 in 1 a soli 263,00 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare da un momento all’altro, non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.