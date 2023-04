Robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi: IMPERDIBILE su Amazon

Se non hai abbastanza tempo per eseguire quotidianamente le pulizie di casa e stai cercando uno strumento che possa sostituirti in alcune faccende domestiche, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questo eccezionale robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi al prezzo scontato del 5%. Dunque, con € 328,00 avrai finalmente un valido aiuto che sarà in grado di semplificarti notevolmente la vita.

Questo strumento realizzato appositamente per la pulizia dei pavimenti, è provvisto di un innovativo sensore frontale ToF grazie al quale potrà rilevare in maniera particolarmente accurata i dati relativi agli spazi di casa tua, così da poter riconoscere ogni ostacolo e percepire la presenza degli spazi più stretti.

Il Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra potrà riconoscere tutti gli oggetti che potrebbero essere di intralcio sul suo percorso, durante la fase di pulizia del pavimento, e sarà in grado di evitare ciabatte, scarpe, sedie e ogni altro ostacolo. In questo modo, non ci sarà pericolo che possa restare incastrato con quello che potrebbe trovare sul pavimento.

Inoltre, con la nuova navigazione laser LDS, il robot aspirapolvere e lavapavimenti avrà la possibilità di pianificare in anticipo, in maniera intelligente, il percorso da seguire. La nuova generazione della tecnologia di navigazione laser LDS permetterà a questo fantastico dispositivo, di scansionare in maniera estremamente accurata tutto l’ambiente domestico circostante. Costruendo così il layout di tutta la casa.

Utilizzando l’apposita app Xiaomi Home potrai controllare tutto da remoto e avrai la possibilità di selezionare le stanze e le aree da pulire, potrai creare ostacoli e barriere virtuali così da limitare il passaggio del robot su determinati spazi. Non sarà necessario svuotare il sacchetto di polvere ogni giorno poiché ha una capienza di ben 4 litri.

Insomma, un prodotto unico che oggi potrai avere con un piccolo sconto del 5%. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi in offerta. Affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.