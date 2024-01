Robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta: con il buono il prezzo crolla al minimo

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti della Lubluelu è disponibile su Amazon con uno sconto speciale grazie a un coupon dal valore di 65€, al prezzo conveniente di 164,99€.

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è la soluzione definitiva per la pulizia domestica efficiente e conveniente. La sua versione di aggiornamento con una potenza di aspirazione di 4000Pa garantisce una pulizia del 80% più efficiente grazie alla combinazione di spazzole a rullo e setole in gomma. Le due spazzole laterali raccolgono polvere, peli degli animali domestici e sporco, garantendo una pulizia completa e approfondita.

Una delle caratteristiche più innovative di questo robot è la sua capacità di memorizzare fino a 5 mappe, personalizzabili in base alle tue preferenze. Questo significa che il robot può navigare senza problemi in diverse stanze e piani, garantendo una pulizia accurata e dettagliata in tutta la casa.

Dotato della tecnologia LDS9.0 LiDAR e di 22 sensori di precisione, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti utilizza l’intelligenza artificiale per pianificare i percorsi di pulizia in modo efficiente e preciso, garantendo una pulizia completa anche nelle zone buie.

Questo robot 3-in-1 può aspirare, lavare e pulire, adattandosi a diversi tipi di pavimento e garantendo una pulizia efficace in tutta la casa. Con funzionalità come la pulizia continua del punto di rottura e varie modalità di pulizia, puoi personalizzare facilmente il programma di pulizia in base alle tue esigenze.

Inoltre, con la possibilità di impostare fino a 10 aree vietate, puoi proteggere le aree delicate della tua casa e garantire una pulizia sicura e accurata.

Questo robot aspirapolvere 2-in-1 è il compagno perfetto per mantenere la tua casa pulita e ordinata senza sforzo. Con la sua potenza di aspirazione elevata, la capacità di memorizzare mappe multiple e una serie di funzionalità intelligenti, è il vero assistente domestico che hai sempre desiderato. Non farti scappare questa offerta e acquistalo con un forte risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.