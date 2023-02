Robot aspirapolvere e lavapavimenti, il 2 in 1 che ti regala il RELAX

Che dirti, se da tempo stavi pensando di acquistare un robot aspirapolvere ma non hai mai saputo dove andare a parare, non perdere tempo e fidati di ECOVACS, una marca eccezionale. Ti basta leggere qualche recensione per sapere che è eccezionale, conta che questo modello aspira e lava quindi il relax è assicurato.

Già in grande promozione, se ti colleghi su Amazon e spunti il coupon hai fatto l’affare. Collegati e completa l’acquisto con solo 265€ ossia con un risparmio di circa 190€. Costa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Robot aspira e lava: non aspettare un secondo, fallo tuo

Questo robot è di una potenza assoluta. Non voglio stare qua a dirti che aspira di tutto e di più, ma lo fa e in una sola passata. Intelligente e super utile, ti permette di avere casa pulita quando vuoi, anche se non sei presente. Immagina tornare da lavoro e trovare già i pavimenti lindi e lucenti: un sogno.

Lo comandi con applicazione ma anche con la voce grazie al supporto a Google e Alexa. Pensa un po’, puoi personalizzare i cicli grazie alla mappa del tuo appartamento e scegliere come procedere anche stanza per stanza. Dopotutto per lavare ai pavimenti non devi far altro che montare il pannetto che trovi in confezione e via.

Autonomia eccellente, possibilità di impostare zone proibite e tanto altro ancora. Che altro dirti se non che fai l’affare? Non solo per il prezzo ma per la comodità che ti porti a casa.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente il tuo Robot aspirapolvere e lavapavimenti di ECOVACS a soli 265€ con il coupon che spunti in pagina.

Ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

