Robot aspirapolvere e lavapavimenti Hisense: OCCASIONISSIMA su Amazon

Preparati a rivoluzionare le pulizie di casa con un’occasione da non perdere. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Hisense può essere tuo a metà prezzo: ti basta infatti spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina su Amazon per pagarlo soltanto 199,99 euro invece di 349,99. L’offerta è a tempo e a disponibilità limitata: ti consigliamo di approfittarne il più presto possibile.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Hisense: preparati a non fare nulla

Questo robot aspirapolvere è pronto a sorprenderti con il suo motore da 4000Pa, gestibile con tre livelli di potenza differenti ed in grado di affrontare anche lo sporco più ostinato e garantire una pulizia completa in tutta la casa.

Inoltre, grazie al controllo tramite app intelligente, è possibile gestire e monitorare la pulizia anche quando si è fuori casa. Il dispositivo è del resto capace di adattarsi a diverse esigenze di pulizia, passando dalla pulizia selettiva di una stanza alla pulizia profonda e dettagliata di tutta la casa.

La batteria integrata garantisce un’autonomia di ben 90 minuti consentendo al robot di completare facilmente le pulizie. Il contenitore per l’acqua nel caso tu voglia usare la funzione lavapavimenti è separato da quello per la polvere, consentendoti così di gestire facilmente le due differenti operazioni.

Il prezzo in offerta è di 199,99 euro invece di 349,99. Un vero affare: per accedervi non devi far altro che spuntare il coupon sconto che trovi in pagina.