Robot Aspirapolvere e lavapavimenti con autopulizia: lo sconto da capogiro

Se desideri un robot aspirapolvere che faccia davvero tutto, l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI è perfetto per te. Questo dispositivo è in grado di aspirare con grande potenza, e ti offre anche una funzione di lavaggio avanzata in grado di garantirti una pulizia completa della tua casa, e senza farti alzare neanche un dito.

Uno dei suoi punti di forza è la stazione di pulizia multifunzionale, che gestisce in automatico l’autopulizia del robot. Dopo ogni utilizzo, il DEEBOT X1 OMNI svuota il serbatoio della polvere e lava e asciuga i moci con aria calda, così da essere pronto per la prossima pulizia. Questo significa una minor manutenzione per te e un maggior igiene per la tua casa.

Grazie alla tecnologia di rilevamento ostacoli 3D, il robot è in grado di riconoscere e aggirare mobili, cavi e altri oggetti, evitando blocchi o urti. Potrai lasciarlo lavorare senza preoccuparti che rimanga incastrato o, peggio, che danneggi qualcosa.

Un’altra sua caratteristica innovativa è l’assistente vocale Yiko, che ti permetterà di controllarlo unicamente utilizzando la tua voce. Potrai chiedergli di pulire una stanza specifica, di tornare alla base, o regolare le impostazioni senza dover utilizzare l’app. Ovviamente potrai anche gestire tutto dal tuo smartphone, personalizzando i programmi di pulizia secondo le tue esigenze.

Il sistema di lavaggio a doppio mocio rotante assicura che i pavimenti vengano lavati davvero, e non solo strofinati superficialmente. Inoltre la combinazione tra aspirazione e lavaggio rende questo robot per la pulizia ideale se desideri igienizzare in profondità la tua casa in maniera automatica.

