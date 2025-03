Robot aspirapolvere e lavapavimenti ad un prezzo da urlo

Se sei alla ricerca di un robot lavapavimenti ricco di funzionalità, compatto e che ti offra delle pulizie davvero efficienti, non lasciarti sfuggire il DREAME L10s Pro Ultra Heat, perfetto per la pulizia completa della tua casa senza sforzo. Grazie alla sua potente aspirazione da 7000 Pa, questo robot aspirapolvere è in grado di rimuovere efficacemente polvere, briciole e peli di animali. Inoltre è in grado di scorrere con facilità sia su pavimenti duri che su tappeti a pelo lungo.

Uno dei suoi punti di forza è il doppio mocio rotante, che garantisce un lavaggio profondo dei pavimenti. A differenza dei classici robot lavapavimenti, questo modello strofina il pavimento assicurandoti una pulizia davvero efficace anche difronte allo sporco più ostinato. Inoltre il suo sistema di autopulizia con acqua calda, mantiene i suoi moci sempre ifienizzati e pronti all’uso, eliminando anche i cattivi odori che altrimenti potrebbero crearsi.

Un’altra innovazione di questo dispositivo è la funzione di estensione del mocio: il robot infatti è in grado di raggiungere anche gli angoli e le aree vicino al battiscopa, garantendo una pulizia più accurata rispetto ai modelli tradizionali. Inoltre, grazie ai sensori avanzati, è in grado di riconoscere la presenza di tappeti e sollevare automaticamente il mocio per non bagnarli.

Insomma, questo aspirapolvere intelligente è in grado di offrirti il massimo della comodità: potrai controllarlo facilmente tramite app, assistenti vocali come Alexa o semplicemente impostare una programmazione personalizzata per la pulizia della tua abitazione. La navigazione laser avanzata gli permetterà di mappare la casa in modo preciso, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia. Inoltre, il suo design elegante e il serbatoio capiente saranno in grado di ridurre considerevolmente interventi manuali, rendendolo perfetto per una casa pulita senza fatica.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di far arrivare a casa tua questo prodotto ad un prezzo davvero eccezionale: al momento su Amazon è venduto a 579,00 euro con l’11% di sconto!