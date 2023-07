Robot aspirapolvere e lavapavimenti: 250€ di sconto se attivi questo coupon

Mai pulire è stato così facile: scopri yeedi vac 2 pro, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che rende le pulizie di casa un gioco da ragazzi. E il meglio di tutto? Puoi approfittare di un’offerta straordinaria grazie a un coupon che ti permette di risparmiare ben 250€.

Prendi al volo questa incredibile opportunità e ottieni yeedi vac 2 pro a soli 249,99 euro invece di 499,99.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti in super offerta

Con il suo sistema di pulizia oscillante unico e una potenza di aspirazione di 3000 Pa, yeedi vac 2 pro elimina efficacemente le macchie ostinate e ti assicura una casa sempre pulita e in ordine. Non dovrai più preoccuparti dei mobili o degli ostacoli sulla sua strada, poiché questo robot intelligente utilizza la tecnologia di elusione ostacoli 3D per individuare ed evitare gli oggetti quotidiani, come scarpe, giocattoli o ciotole, garantendo una pulizia senza intoppi.

Inoltre, yeedi vac 2 pro è estremamente attento ai tuoi tappeti: quando ne rileva uno, disattiva la funzione di lavaggio in modo intelligente e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia impeccabile. Grazie alla mappatura visiva e alla navigazione intelligente, questo robot traccia un percorso di pulizia efficiente per l’intera copertura del pavimento, raggiungendo anche gli angoli più difficili da raggiungere.

E se vuoi un’esperienza ancora più comoda, yeedi vac 2 pro è compatibile con la stazione di svuotamento automatico yeedi. Potrai dimenticarti di aspirare per 30 giorni, poiché questo robot si occupa di svuotare la vaschetta raccogli-polvere da solo, consentendoti di concentrarti su altre attività.

Con l’intuitiva app yeedi, puoi personalizzare la pulizia impostando l’aspirazione e i livelli di flusso d’acqua in base alle tue esigenze, programmando la pulizia di una stanza specifica e altro ancora, tutto con un semplice tocco sulla mappa della tua casa.

Non perdere questa fantastica occasione: rendi la pulizia di casa un compito semplice e veloce con yeedi vac 2 pro e risparmia ben 250€ grazie al coupon disponibile su Amazon. Sbrigati, l’offerta è limitata nel tempo e potresti perdere questa straordinaria opportunità di avere una casa sempre pulita e in ordine con il minimo sforzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.