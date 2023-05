Robot aspirapolvere con un DOPPIO SCONTO a 194€ su Amazon

Butta via la scopa e la paletta e acquista un robot aspirapolvere che pulisce casa al posto tuo in modo efficiente senza nemmeno spendere chissà quanto. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello il robot Trifo Max a soli 194,99 euro, invece che 229,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Oggi puoi avvalerti di un ribasso del 8%, più un ulteriore sconto di 35 euro con il coupon e risparmiare ben 55 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un dispositivo in grado di far risplendere i tuoi pavimenti senza che tu faccia nulla. Davvero un’offerta da non perdere.

Robot aspirapolvere Trifo Max: super batteria e comandi vocali

Il robot aspirapolvere Trifo Max ha un’aspirazione potentissima da 3000 Pa, con una spazzola centrale e una laterale, in grado di raccogliere efficacemente lo sporco. Può aspirare facilmente la polvere, i capelli, i peli di animali, le briciole e i detriti.

Grazie a una tecnologia intelligente può scegliere il percorso migliore in una stanza, superando gli ostacoli e spostandosi agevolmente per una pulizia profonda e minuziosa, arrivando in ogni angolo. Lo puoi controllare anche con lo smartphone collegandolo all’app dedicata ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Infine, parlando di autonomia, ha una mega batteria da 5200 mAh che può durare per 2 ore prima di ritornare alla base di ricarica.

Approfitta anche tu di questa straordinaria offerta ma fai presto prima che sparisca. Fiondati su Amazon e acquista subito il tuo robot Trifo Max a soli 194,99 euro, invece che 229,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.