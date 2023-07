Robot aspirapolvere che costa POCHISSIMO e non delude (-78€)

Approfitta di questa promozione che trovi in esclusiva su Amazon per acquistare il robot aspirapolvere OKP a soli 102,06 euro, invece che 179,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai presto dunque in questo momento puoi avvalerti di un ribasso del 16%, più un ulteriore sconto di 50 euro e risparmiare un totale di circa 78 euro. Davvero un’offerta da non lasciarsi scappare. Anche perché con questo piccolo robot potrai vedere tutti i giorni i pavimenti di casa tua splendenti senza fare nulla. È in grado di arrivare dappertutto per pulire in modo profondo ed efficiente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Robot aspirapolvere OKP: tutto pulito senza sforzo

Oltre al prezzo, che ovviamente fa luccicare gli occhi, questo robot aspirapolvere è in grado di mantenere i tuoi pavimenti perfettamente puliti. È dotato di 6 modalità di pulizia che potrai alternare in base alle tue esigenze scaricando l’app dedicata. Puoi controllare il piccolo robot usando il tuo smartphone oppure con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Ha un’aspirazione potente senza fare troppo rumore. Il suo design gli permette di arrivare anche nelle zone più difficili. Ha un’altezza di appena 7,5 mm e una larghezza di 28 cm. È dotato di una tecnologia a infrarossi anticollisione e quindi non si ferma mai. Inoltre ha una batteria che gli permette di girare per casa per 100 minuti prima di ritornare alla base di ricarica.

Se vuoi i pavimenti perfettamente puliti senza alzare un dito oggi è il giorno perfetto. Vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere OKP a soli 102,06 euro, invece che 179,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.