Robot Aspirapolvere? Con il coupon lo hai a metà PREZZO: aspira e lava

Un robot aspirapolvere è un grande aiuto in casa. Non scegliere un modello semplice quando puoi averne uno che non solo succhia via tutto lo sporco ma lo rimuove anche con il passaggio di un panno. Ebbene sì, ti sto proponendo un robot che aspira e lava e presta attenzione perché non è di un marchio chiunque ma di Lefant.

Questo modello eccezionale è in super offerta su Amazon e non te lo puoi perdere. Collegati al volo in pagina dove ti aspetta uno sconto del 50%, spunta il coupon. In questo modo lo porti a casa con soli 129,90€, un vero affare. (Quello che vedi sotto è il prezzo pieno prima dello sconto)

Robot aspirapolvere: aspira, lava e rende casa perfetta

Invece di usare le tue ore libere per pulire i pavimenti di casa, porta l’acqua al tuo mulino con questo fantastico robot tuttofare. Lefant ti mette a disposizione un modello di elevata tecnologia che non solo aspira ma lava anche i pavimenti. Non ti preoccupare perché una volta che avrà finito ti sembrerà di aver passato tu stesso lo straccio.

Dotato di sensori avanzati, non se ne fa perdere una. La caratteristica migliore è che ha dimensioni ridotte quindi può infilarsi anche in spazi angusti e passare sotto i mobili per non trascurare neanche un centimetro quadrato del tuo appartamento. Per il resto, invece, si muove senza problemi ed evita ostacoli e zone vietate.

La potenza di aspirazione è elevata per consentirti di avere non solo i pavimenti ma anche i tappeti perfettamente puliti. Con l’applicazione sul tuo smartphone accedi alla mappa della tua casa, scegli i vari parametri per la pulizia o crea routine.

Puoi controllarlo anche con la voce grazie alla compatibilità con Alexa e Google.

Che altro dirti, autonomia da 120 minuti complessivi, basetta di ricarica e sistema antigroviglio.

Tutto in un unico prodotto, acquista subito questo robot aspirapolvere. Collegati al volo su Amazon e spunta il coupon, tuo a 129€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.