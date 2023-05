Robot aspirapolvere Bissell in offerta: lo attivi da remoto con l'app, oggi risparmi oltre 100€

Cerchi un robot aspirapolvere potente e affidabile, ma proposto ad un prezzo aggressivamente basso? Ti veniamo in soccorso con un dispositivo avanzato in forte sconto su Amazon. Questo robot aspirapolvere del brand americano Bissell utilizza un sistema a doppia spazzola rotante per garantirti la massima pulizia degli ambienti domestici, riconoscendo in automatico gli ostacoli e facendo tutto il lavoro al posto tuo.

Quanto torni a casa da una dura giornata di lavoro non dovrai più anche mettere mano alla scopa o all’aspirapolvere: il robot farà tutto al posto tuo in automatico, con precisione e rapidità! Ciliegina sulla torta? Oggi Amazon lo propone ad un prezzo decisamente interessante.

Questo robot aspirapolvere in offerta su Amazon è dotato di molte funzionalità che semplificano la pulizia della casa. Il suo riconoscimento automatico del tipo di pavimento gli consente di adattarsi a diverse superfici, garantendo una pulizia efficace. Il sistema di pulizia a tripla azione utilizza spazzole per i bordi, una spazzola rotante e un’aspirazione potente per rimuovere peli di animali domestici e sporco.

Con la connessione WiFi, è possibile controllare il robot aspirapolvere da qualsiasi luogo, avviandolo, interrompendolo o programmando le pulizie. La potente aspirazione offre fino a 1.500 Pa di potenza, assicurando una pulizia profonda. Il design a basso profilo consente al robot di pulire anche nei punti difficili da raggiungere, come sotto i mobili e lungo i battiscopa. Un’altra caratteristica utile è la regolazione automatica della capacità di aspirazione in base al tipo di pavimento, garantendo prestazioni ottimali su ogni superficie.

Attualmente, questo robot aspirapolvere è in offerta su Amazon con disponibilità immediata, al prezzo di soli 159€ invece di 260€. È un’opportunità fantastica per ottenere un robot avanzato ed estremamente funzionale a un prezzo conveniente. Non perdere questa occasione per semplificare la pulizia della tua casa!

