Robot aspirapolvere con base di svuotamento automatico a un PREZZACCIO

Pulizie dei pavimenti addio con una spesa molto più bassa di quella che dovresti fare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Robot aspirapolvere con base di svuotamento automatico firmato Cecotec a soli 199 euro, invece che 249 euro.

Questa è davvero un’offerta da non perdere. Grazie allo sconto del 20% oggi puoi risparmiare ben 50 euro sul totale e ti porti a casa una domestica robotica che pulisce i pavimenti al posto tuo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Robot aspirapolvere super potente che non lascia nulla in giro

Con questo Robot aspirapolvere avrai molto più tempo per te e farai meno fatica. In realtà visto che è dotato anche della base di svuotamento automatico, per almeno un mese sei tranquilla. E poi ha un sistema di mappatura delle stanze e una navigazione molto precisa.

Con l’app dedicata puoi scegliere le diverse modalità di pulizia, il livello di aspirazione e di lavaggio e programmarlo. Ha un’aspirazione super potente da ben 7.000 Pa e può lavare anche il pavimento in una sola passata. E poi ha una batteria da 5.200 mAh in grado di durare per 280 minuti e ritorna in automatico alla base di ricarica.

Questo acquisto svolterà la tua vita. Fai presto però perché non ci sono tantissime unità disponibili. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Robot aspirapolvere con base di svuotamento automatico Cecotec a soli 199 euro, invece che 249 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.