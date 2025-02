Robot aspirapolvere a prezzo scontato: tecnologia avanzata per una pulizia a 360°

Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere che renda la pulizia della tua casa più semplice e veloce, il DREAME X40 Ultra Complete è senza dubbio la scelta che fa al caso tuo.

Questo robot offre prestazioni d’alto livello grazie alla sua aspirazione da 12.000 Pa, estremamente potente ed in grado di catturare anche la polvere più sottile e lo sporco più ostinato. Si tratta di un dispositivo altamente tecnologico e studiato per garantire una polizia profonda su ogni tipo di superficie (tappeti e moquette compresi).

Una delle caratteristiche più interessanti di questo robot aspirapolvere è la scopa rimovibile e sollevabile, che ti consentirà di utilizzarlo anche come aspirapolvere “portatile” per pulire con facilità anche gli angoli più difficili da raggiungere. Questo dispositivo inoltre è equipaggiato di una spazzola laterale, pensata per pulire lungo i bordi e i battiscopa, dove solitamente si annidano polvere e sporco.

Questo robot aspirapolvere è all’avanguardia e ha funzionalità intelligenti: grazie alla tecnologia OmniDirt è in grado di rilevare le differenze di colore e individuare autonomamente le macchie presenti sulla pavimentazione. Inoltre, grazie al suo LED incorporato, rileva ed evita oltre 80 tipi di oggetti.

Per quanto riguarda la manutenzione del dispositivo, DREAME X40 Ultra è dotato di pulizia automatica dello straccio e dell’asse. Grazie alla temperatura di 70°, lo straccio in dotazione si pulisce automaticamente dopo ogni utilizzo, in questo modo il tuo robot aspirapolvere sarà sempre pronto all’uso senza che tu compia il minimo sforzo.

Il DREAME X40 è pensato per semplificare la tua quotidianità effettuando una pulizia profonda e senza pensieri. Acquistalo subito a prezzo scontato su Amazon e portalo a casa al 9% in meno!