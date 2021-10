Robot aspirapolvere a prezzo pazzo: il Black Friday è uno scherzo a confronto

Un fenomenale robot aspirapolvere è in promozione su Amazon ma se sei interessato devi affrettarti, letteralmente. Grazie alla doppia promozione in corso puoi farlo diventare tuo a soli 179,99€. Come? Attivando il coupon da 70€ che scade esattamente questa sera. In altre parole il risparmio effettivo supera i cento euro.

Insomma, è un'offerta che devi prendere o lasciare ma ti avviso: è veramente l'occasione della vita quindi devi assumerti le tue responsabilità. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Robot aspirapolvere: cosa è capace di fare questo gioiello

Il robot aspirapolvere di 360 è una vera bomba. Se lo acquisti ti fai davvero un regalo che puoi definite di lusso dato che è capace di pulire tutta la tua casa con dedizione e serietà. Messo a confronto con molti modelli rinomati sul mercato primeggia in tutte le categorie e sai perché? Perché fa affidamento su tecnologie all'avanguardia che non potrai non amare.

Si sposta in casa come se la conoscesse da una vita grazie ai suoi sensori che sembrano occhi veri. Si infila sotto i mobili e si avventura negli angoli più angusti per non dimenticare neanche un piccolo spazio e lasciare dello sporco residuo. Non incontra alcun tipo di difficoltà neanche con i tappeti per i quali è prevista anche un'opzione di ottimizzazione della pulizia.

Una volta che è scarico torna tranquillamente alla basetta per ripristinare la sua carica ed essere nuovamente pronto. Ma non ti preoccupare perché la sua batteria integrata ti permette di portare a termine un intero ciclo di pulizia senza rimanere con la casa pulita per metà!

Insomma, cosa stai aspettando? Acquista subito questo robot aspirapolvere su Amazon a soli 179,99€. Lo ordini e lo ricevi in tempi rapidissimi.

Ps: puoi pagarlo anche con finanziamento.