Robot aspirapolvere 4500Pa e SUPER AUTONOMIA in SCONTO (-46%)

Lefant N1 è il robot aspirapolvere pensato per alleggerire le faccende domestiche: dotato di una forte potenza di aspirazione, una lunga autonomia e persino compatibile con Alexa, oggi è l’affare che non puoi farti scappare. Su Amazon è disponibile al prezzo eccezionale di soli 149,99 euro contro i 279,99 di listino. Da non perdere.

Lefant N1: le caratteristiche del robot aspirapolvere in offerta

Dotato della rivoluzionaria tecnologia Freemove, il Lefant N1 si distingue per la sua intelligenza eccezionale. Con ben 13 coppie di sensori omnidirezionali e 2 set di sensori lungo la parete, questo robot aspirapolvere è in grado di evitare cadute dalle scale e di regolare in modo intelligente il suo percorso per liberarsi da eventuali ostacoli. Grazie a 3 set di sensori di penetrazione nel terreno, il Lefant N1 diventa ancora più preciso, assicurandosi di pulire ogni angolo della tua casa.

Il design integrato del corpo, combinato con una copertura superiore in vetro bianco sfumato resistente ai graffi, rende il Lefant N1 non solo esteticamente gradevole ma anche resistente e durevole nel tempo.

Parlando di potenza di aspirazione: fino a 4500 Pa e regolabile in 4 marce diverse. In questo modo il 99% di sporco, polvere e peli di animali domestici sono eliminati senza sforzo.

In tal proposito, Lefant N1 è la scelta ideale grazie alla sua porta di aspirazione senza grovigli, che raccoglie i peli senza problemi. La sua versatilità si estende così anche a pavimenti duri, piastrelle e tappeti a pelo corto.

Con un’autonomia che raggiunge fino a 165 minuti in modalità silenziosa (a soli 55 dB), il Lefant N1 offre pulizia continua e tranquillità senza interruzioni.

Infine, puoi controllare il robot aspirapolvere N1 con facilità attraverso l’app Lefant, che ti permette di programmare pulizie, regolare livelli di aspirazione e altro, ovunque tu sia. Oppure, semplifica ancora di più la tua vita usando comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant.

Non perdere l’opportunità di trasformare la tua routine di pulizia con il Lefant N1. Acquista ora su Amazon a soli 149,99 euro e goditi una pulizia avanzata e senza fatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.