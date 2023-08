Robot aspirapolvere 3 in 1 che lava i pavimenti a prezzo WOW

Approfitta subito di questa offerta per avere un dispositivo che si muove per casa pulendo in ogni angolo senza lasciare traccia di sporco. Il prezzo? Assolutamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspira e lava pavimenti Laresar a soli 179,72 euro, invece che 199,99 euro.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto da strapparsi i capelli, per questo dispositivo è un prezzo ottimo davvero. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.

Robot aspirapolvere con funzione 3 in 1

Grazie all’aspirazione potente da 4500 Pa è in grado di raccogliere tutto lo sporco, dalla polvere ai peli di animali, passando per i capelli e le briciole. Inoltre ha un serbatoio dell’acqua e un pannetto in microfibra che pulisce la superficie in una sola passata.

Il suo corpo leggero e ultra sottile gli consentono di arrivare anche nelle zone più difficili, come ad esempio sotto gli armadi. Ha un’autonomia di ben 180 minuti e ritorna in automatico alla base di ricarica. Inoltre lo puoi controllare con il tuo smartphone anche da remoto impostando la pulizia come desideri.

Davvero una soluzione perfetta a un prezzo accessibile. Butta via la scopa e la paletta e vivi le tue giornate più serenamente e con più tempo disponibile. Vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspira e lava pavimenti Laresar a soli 179,72 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.