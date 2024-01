Robot aspirapolvere 3-in-1 in offerta su Amazon: con il coupon lo paghi solo 159€

Oggi Amazon propone un’offerta decisamente interessante su un robot aspirapolvere all’avanguardia progettato per semplificare la pulizia domestica: grazie al coupon sconto da 47€, lo paghi appena 159,99€. Dotato della tecnologia LDS 9.0 LiDAR e 22 sensori di precisione, questo robot brandizzato Lubluelu utilizza l’intelligenza artificiale per mappare accuratamente l’ambiente domestico e pianificare percorsi di pulizia efficienti, persino in condizioni di scarsa illuminazione.

Con una potenza di aspirazione massima di 3000Pa, questo robot si avvale di una combinazione di spazzola a rullo e setole in gomma per catturare polvere, peli di animali domestici e altri detriti con un’efficienza straordinaria. Le due spazzole laterali assicurano di raccogliere lo sporco da ogni angolo.

La versatilità è al centro del design di questo robot, in quanto offre la modalità 3 in 1 per spazzare, aspirare e lavare. Con tre livelli di controllo dell’acqua, può adattarsi a diverse superfici e prendersi cura dei pavimenti in legno in modo efficace.

La mappatura avanzata consente al robot di memorizzare fino a 5 mappe personalizzabili, ideali per case a più piani. Questo robot aspirapolvere intelligente offre anche la possibilità di impostare 10 aree vietate, fornendo un controllo totale sulla sua zona di lavoro.

Grazie alla funzione di pulizia continua del punto di rottura, il robot si ricarica automaticamente quando la batteria è al di sotto del 15%, assicurandosi di continuare la pulizia in modo efficiente. Con varie modalità di pulizia opzionali, come Timer, Zonata, Spot e altro ancora, è possibile personalizzare il programma di pulizia in base alle esigenze specifiche della casa.

Con 11 sensori a infrarossi, questo robot evita accuratamente ostacoli e offre prestazioni superiori di rilevamento ambientale e anticollisione. Le ruote fuoristrada potenziate consentono al robot di superare ostacoli fino a 18 mm.

Inoltre, con la possibilità di controllare il robot tramite WiFi, app e comandi vocali tramite assistenti come Alexa, il Lubluelu 3000Pa Robot Aspirapolvere Lavapavimenti offre un modo conveniente e intelligente per mantenere la casa pulita e ordinata. Approfitta dell’offerta speciale a 159,99€ grazie a un coupon sconto di 47€ e rendi le pulizie di casa un’operazione semplice e completamente automatizzata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.