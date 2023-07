Robot aspirapolvere 2in1 BENICO: prezzo BOMBA per i Prime Day (-72%)

L’ottimo robot aspirapolvere 2 in 1 BENICO è disponibile ad un prezzo ridicolo su Amazon, grazie alla SUPER offerta Prime Day del 72%. Questa occasione è valida solo per poche ore, quindi è il momento ideale per cogliere l’opportunità e portare a casa un aiuto prezioso per la pulizia domestica. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 149,99 euro, anziché 533,99 euro.

Robot aspirapolvere 2in1 BENICO: un’occasione da non perdere

L’aspirapolvere robot 2in1 BENICO è un dispositivo intelligente che offre una pulizia completa in un unico prodotto. Dotato di una potenza di aspirazione di 1400 Pa, è in grado di raccogliere polvere, sporco, peli di animali e detriti da pavimenti duri e tappeti. La sua versatilità è garantita dalle diverse modalità di pulizia disponibili: pulizia automatica, pulizia dei bordi, pulizia delle macchie e pulizia a spina di pesce. In questo modo, il robot aspirapolvere si adatta alle esigenze specifiche della pulizia di ogni ambiente.

Grazie alle sue due spazzole multi-superficie, il robot aspirapolvere 2in1 BENICO è in grado di catturare i detriti lungo le pareti e negli angoli, garantendo una pulizia accurata anche negli spazi più difficili da raggiungere. Inoltre, il suo corpo compatto ospita un serbatoio d’acqua da 230 ml e un serbatoio antipolvere da 200 ml, consentendo di contenere più detriti e riducendo la frequenza di svuotamento.

La comodità nell’utilizzo è assicurata dal telecomando incluso, che permette di controllare le funzioni del robot aspirapolvere 2in1 a distanza. Inoltre, grazie al controllo tramite APP, è possibile gestire il proprio robot da qualsiasi luogo, offrendo un livello di flessibilità e praticità senza precedenti. Il BENICO è anche dotato di sensori anti-collisione e anti-caduta, che gli permettono di reagire rapidamente e adattarsi alle situazioni in presenza di ostacoli o scale.

La lunga autonomia della batteria da 2500 mAh consente al robot aspirapolvere 2in1 di funzionare autonomamente per fino a 110 minuti, assicurando una pulizia completa anche in abitazioni di grandi dimensioni. Inoltre, il corpo compatto unibody largo 28 cm del BENICO permette al robot di accedere facilmente agli spazi ristretti, garantendo una pulizia efficiente e ordinata di ogni angolo della casa.

Non lasciarti scappare l’opportunità di portare a casa l’ottimo robot aspirapolvere 2 in 1 BENICO a un prezzo incredibile di soli 149,99 euro. Approfitta immediatamente dell’offerta del Prime Day su Amazon, ma affrettati, perché la promozione è valida solo per poche ore. Fate vostro il BENICO e godetevi una casa pulita e ordinata con un minimo sforzo.

