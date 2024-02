Robot aspirapolvere 2-in-1, offerta clamorosa: con il 23% di sconto è un must buy

L’offerta su Amazon per il Proscenic 850T è davvero allettante: con uno sconto del 23% il prezzo crolla a soli 144,99€, contro il normale prezzo consigliato di 189,00€. Questo robot aspirapolvere è dotato di una potenza di aspirazione eccezionale di 3000Pa, che garantisce la rimozione efficace di polvere, capelli e altri detriti presenti sul pavimento. Grazie ai suoi tre livelli regolabili, puoi personalizzare l’intensità dell’aspirazione in base alle tue esigenze specifiche.

Questo robot è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente grazie al suo serbatoio 2-in-1 per polvere e acqua. Questo permette una pulizia completa e profonda dei pavimenti, eliminando lo sporco più ostinato con facilità.

Il Proscenic 850T offre varie opzioni di controllo, inclusi i comandi vocali tramite Siri, Alexa e Google Assistant, oltre all’app Proscenic compatibile con smartphone Android e iOS. Queste opzioni consentono un controllo facile e intuitivo delle funzioni avanzate del robot, rendendo la pulizia domestica un’esperienza ancora più conveniente e personalizzata.

Grazie al sistema di navigazione intelligente iPNAS 2.0, questo robot aspirapolvere assicura una pulizia completa ed efficiente di ogni angolo della tua casa. Seguendo una logica specifica, il robot si assicura di non tralasciare nessuna zona durante la pulizia, garantendo risultati ottimali in ogni utilizzo.

Il Proscenic 850T offre anche un servizio clienti affidabile, con un centro di assistenza locale in Italia pronto a fornire supporto e assistenza in caso di necessità. Con tutte queste caratteristiche e l’offerta speciale su Amazon, il Proscenic 850T rappresenta un’opportunità da non perdere per ottenere una pulizia domestica efficiente e conveniente.

