Robot aspirapolvere 2-in-1, OFFERTA BOMBA: oggi lo paghi meno di 100€

Oggi Amazon propone un’offerta interessante su un avanzato robot 2-in-1: si tratta di una soluzione versatile e conveniente per mantenere la tua casa pulita e ordinata. Al momento, questo robot aspirapolvere 2 in 1 è in vendita su Amazon con uno sconto del 23%, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il prezzo scontato è di soli 99,99€ anziché 129,99€, un affare da non perdere per chi desidera una pulizia efficiente e senza sforzo.

Questo robot aspirapolvere non è solo un potente aspiratore con una potenza di aspirazione di 2600 Pa, ma è anche dotato di una funzione di moccio per pulire macchie e liquidi dai pavimenti, garantendo una pulizia completa. È ideale per pavimenti duri, come legno, piastrelle e marmo, ed è in grado di gestire anche tappeti a pelo corto. Non dovrai più preoccuparti dei danni causati dall’acqua, poiché il robot è progettato per pulire in modo sicuro.

La sua struttura sottile e compatta, con un diametro di soli 29 cm e un’altezza di 7,3 cm, consente al robot di raggiungere anche gli angoli più stretti della tua casa, garantendo una copertura completa durante la pulizia. Inoltre, funziona in modo silenzioso, con un livello di rumore inferiore a 55 decibel, il che significa che non disturberà né te né i tuoi animali domestici mentre pulisce.

L’EICOBOT è dotato di tecnologia avanzata dei sensori intelligenti, in grado di rilevare e evitare scale, pareti, mobili e ostacoli. Può persino superare ostacoli fino a un’inclinazione di 15 gradi, garantendo una pulizia continua su diverse superfici. La batteria agli ioni di litio da 2600 mAh offre un’autonomia massima di 110 minuti, il che è più che sufficiente per pulire un’area di circa 130 metri quadrati.

Quando la batteria scende al di sotto del 15%, il robot torna automaticamente alla base di ricarica per prepararsi alla prossima sessione di pulizia. Questa funzione di auto-ricarica assicura che il robot sia sempre pronto quando ne hai bisogno. Con quattro modalità di pulizia efficienti (Auto Clean, Edge Clean, Spot Clean e Scheduled Clean) e due modalità di aspirazione (Eco e Max), puoi personalizzare la pulizia in base alle tue esigenze.

Il robot è facilmente controllato tramite telecomando, rendendo l’esperienza di pulizia senza complicazioni, senza bisogno di app o connessioni Bluetooth. In definitiva, l’EICOBOT Robot Aspirapolvere e Mocio Combo è un partner ideale per mantenere la tua casa pulita e ordinata, ed è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo scontato del 23%. Approfitta di questa offerta e goditi la pulizia senza sforzo con questo robot aspirapolvere 2 in 1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.