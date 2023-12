Robot aspirapolvere 2-in-1 in super offerta su Amazon: il prezzo crolla a meno di 160€

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Yeedi vac 2 è attualmente in offerta a soli 159,99€, anziché 349,99€, anche grazie ad un coupon sconto di 20€. Questa è un’occasione unica per portare a casa un dispositivo di pulizia intelligente e performante, ideale per famiglie con bambini.

Questo robot 2 in 1 offre un sistema di pulizia intelligente con un’aspirazione potente di 3000Pa, in grado di pulire e aspirare contemporaneamente. È progettato per rimuovere macchie da pavimenti in legno, piastrelle, laminato e per affrontare lo sporco su tappeti e pavimenti.

Una caratteristica distintiva di yeedi vac 2 è la tecnologia 3D per evitare ostacoli, che gli consente di schivare oggetti quotidiani come scarpe, ciotole per animali domestici, giocattoli e calzini sul suo percorso. Inoltre, può rilevare spazi stretti per evitare blocchi durante la pulizia.

La mappatura e navigazione visiva intelligente permettono a yeedi di tracciare il tuo spazio come un GPS, identificando le stanze e ricostruendo la disposizione della tua casa. Questo gli consente di pianificare un percorso di pulizia efficiente per coprire l’intero pavimento senza trascurare alcun punto.

L’applicazione yeedi offre un controllo personalizzato sulle operazioni del robot. Puoi dividere e unire le stanze liberamente, impostare livelli di aspirazione e flusso d’acqua diversi per tipi di sporco, scegliere la sequenza di pulizia, concentrarti su una stanza o un’area specifica, tutto con un semplice tocco sulla mappa di casa modificabile.

Una funzione particolarmente utile è l’opzione di autosvuotamento del cestino, compatibile con la stazione di svuotamento automatico yeedi. Questa caratteristica consente al robot di svuotare autonomamente il cestino, che può contenere fino a 30 giorni di sporco, liberandoti dall’onere di dover passare l’aspirapolvere frequentemente e consentendoti di concentrarti su ciò che conta di più. Non lasciarti sfuggire questa offerta per avere un compagno di pulizia avanzato a un prezzo imperdibile!

