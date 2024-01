Robot aspirapolvere 2-in-1 in offerta: con il coupon lo paghi solo 165€

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Lubluelu SL60D, disponibile a 165€ grazie a un coupon sconto da 30€ (da spuntare prima di mettere il prodotto nel carrello), è un avanzato dispositivo per la pulizia domestica. Dotato di tecnologia di navigazione LDS 9.0 LiDAR e algoritmo SLAM, questo robot utilizza 22 sensori di precisione e un processore quad-core RK3308 per pianificare percorsi dettagliati e pulire efficacemente l’ambiente domestico, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La potenza di aspirazione di 3000Pa assicura una pulizia efficiente, grazie alla combinazione di spazzola a rullo e setole in gomma. Le spazzole laterali raccolgono polvere e peli animali domestici, garantendo una pulizia completa.

Questo robot 3 in 1 offre la funzionalità di aspirazione, lavaggio e spazzamento. Con 3 livelli di controllo dell’acqua, è adatto a diversi tipi di pavimentazione, prendendosi cura dei pavimenti in legno e garantendo una pulizia efficace.

La mappatura avanzata consente al robot di memorizzare fino a 5 mappe personalizzabili, adatte a diverse configurazioni domestiche. Può anche impostare 10 aree vietate modificabili, offrendo un controllo preciso sulla pulizia.

Il robot aspirapolvere SL60D può pulire continuamente dal punto in cui si era fermato dopo la ricarica automatica, diventando un assistente domestico intelligente. Con varie modalità di pulizia opzionali, come Timer, Zonata, Spot e altro, può essere personalizzato tramite l’app Smartlife.

Dotato di 11 sensori a infrarossi, il robot evita accuratamente ostacoli e offre prestazioni di rilevamento ambientale e anticollisione superiori. Le ruote fuoristrada potenziate consentono al robot di superare ostacoli fino a 18 mm.

Il Lubluelu SL60D è un robot aspirapolvere lavapavimenti intelligente e silenzioso, dotato di funzionalità avanzate e un design umanizzato per rendere la pulizia domestica più efficiente e conveniente. Approfitta dell’offerta con il coupon sconto per migliorare la tua esperienza di pulizia domestica!

