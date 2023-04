Robot aspirapolvere 2 in 1: IMPERDIBILE con sconto del 38% (Amazon)

Sei alla ricerca di una nuova aspirapolvere, innovativa e che possa farti risparmiare tempo? Allora c’è un’offerta assolutamente da non perdere che ti propone oggi Amazon: per poco tempo ancora potrai portarti a casa questo fantastico robot aspirapolvere 2 in 1 al prezzo assolutamente imperdibile di soli € 249,00. Solamente approfittando immediatamente dello straordinario sconto del 38%, questo ottimo prodotto può essere tuo al prezzo così basso.

Grazie a questa aspirapolvere e lavapavimenti, potrai avere molto più tempo libero da dedicare alle tue passioni infatti, sarà il robot ad occuparsi totalmente della pulizia dei pavimenti di casa tua. Si tratta di un prodotto ottimo realizzato con le più innovative tecnologie. Grazie alla presenza del TrueMapping viene combinata la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati.

In questo modo il robot sarà in grado di rilevare le stanze della tua casa 4 volte più accuratamente rispetto alla normale mappatura, con un doppio incremento della distanza di rilevamento ed è capace di identificare la presenza di ostacoli fino a 2 mm. Utilizzando questo eccezionale prodotto, potrai dire addio a quei pesanti secchi di acqua che sono necessari per lavare i pavimenti.

Potrai finalmente aspirare la polvere e lavare i pavimenti nello stesso momento. Infatti, è presente il serbatoio dell’acqua con pompa elettronica inclusa, in questa maniera il robot Ecovacs N8 sarà in grado di lavare e aspira contemporaneamente senza dover passare più volte sullo stesso punto. Con una sola passata il tuo pavimento sarà perfettamente pulito, lavato e senza polvere.

Con una potenza aspirante da 2300Pa e particolarmente silenzioso, questo dispositivo di pulizia per i pavimenti è assolutamente da non perdere a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico robot aspirapolvere 2 in 1 al prezzo TOP di soli € 249,00. Affrettati, lo sconto pazzesco del 38% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere già troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.