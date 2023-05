Robot aspirapolvere 2 in 1 al prezzo BOMBA su Amazon: sconto del 38%

La potenza della tua aspirapolvere non ti soddisfa e vorresti, in ogni caso, un elettrodomestico più innovativo, meno pesante e che possa svolgere le pulizie di casa in totale autonomia? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Per poco tempo ancora, avrai infatti la possibilità di acquistare questo fantastico robot aspirapolvere 2 in 1 al prezzo bomba di soli 249,00 euro.

Solo se ti affretterai e approfitterai immediatamente dello sconto folle del 38%, potrai portarti a casa un elettrodomestico che ti faciliterà sicuramente la vita nelle faccende domestiche. I robot Ecovacs sono amati e scelti da circa 20 milioni di famiglie in tutto il mondo poiché si tratta di elettrodomestici provvisti di innovative tecnologie che ti permettono di avere il massimo della pulizia con il minimo sforzo.

Robot aspirapolvere ECOVACS: tecnologia TrueMapping e molto altro

La presenza della tecnologia TrueMapping, che combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati, questo robot sarà in grado di rilevare la tua casa 4 volte più precisamente rispetto alle più tradizionali mappature eseguite da altre aspirapolveri presenti sul mercato. Inoltre, questo prodotto sarà capace di rilevare oggetti fino a 2 millimetri.

Un dispositivo eccellente che sarà in grado di aspirare e lavare con una sola passata. Con la presenza di un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, Ecovacs N8 riuscirà a lavare e ad eliminare la polvere allo stesso tempo, così facendo avrai un pavimento pulito senza dover ripassare più volte con stracci e altri lavapavimenti.

Nonostante una potenza aspirante da 2300 Pa, questo robot sarà estremamente silenzioso e potrai anche gestirlo utilizzando comodamente l’app. Insomma, un prodotto unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico robot aspirapolvere 2 in 1 al prezzo imperdibile di soli 249,00 euro. Affrettati, lo sconto pazzesco del 38% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

