Robot aspirapolvere 2-in-1 a meno di 120?! Sì, con questa SUPER OFFERTA di Amazon

Stufo di tornare a casa stanco dopo lavoro e di dover anche mettere mano all’aspirapolvere? Tranquillo, abbiamo trovato il dispositivo intelligente che fa proprio al caso tuo. Esplorando le migliori offerte di Amazon, ci siamo imbattuti in qualcosa di estremamente interessante: il robot aspirapolvere Eicobot è ora in forte sconto su Amazon.

Normalmente questo robot 2 in 1 viene proposto a 159€, ma grazie ad un generoso sconto del 25% oggi può essere tuo a meno di 120€. Davvero niente male! A maggior ragione perché si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti con diverse funzioni piuttosto avanzate.

Questo robot aspirapolvere 2-in-1 è in grado di aspirare e passare il mocio contemporaneamente. Grazie alla sua potenza di aspirazione di 2000pa, può rimuovere facilmente polvere, peli di animali domestici e altri rifiuti. Il nuovo sensore intelligente integrato gli consente di rilevare e evitare scale, pareti, mobili e altri ostacoli per evitare cadute e collisioni. Il robot aspirapolvere Eicobot è sottile e silenzioso, grazie all’uso di motori ad alta efficienza e di alta qualità, che riducono il rumore di funzionamento a meno di 55 decibel. Insomma, se abitate in un condominio è perfetto.

La batteria da 2600mAh offre un’autonomia di 110 minuti e il robot aspirapolvere torna automaticamente alla stazione di ricarica quando la batteria scende al di sotto del 15%. Il telecomando consente di selezionare tra le quattro modalità di pulizia disponibili: pulizia automatica, pulizia a punti, pulizia dei bordi e pulizia a zig-zag, quest’ultima ideale per la pulizia di piccoli spazi. Con Eicobot, la pulizia del pavimento diventa davvero semplicissima. Il robot farà tutto il lavoro al posto vostro. Vi consigliamo di fare in fretta e di non farvi scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.