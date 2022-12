Robot aspirapolvere 2 in 1 con stazione di svuotamento a 234€ in MENO

Se pulire i pavimenti di casa non è la tua passione o semplicemente se vuoi semplificare questo compito quotidiano, allora oggi ho trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere 2 in 1 Ecovacs N8+ a soli 365 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina.

Hai capito bene sì, grazie a questo ribasso incredibile potrai risparmiare ben 234 euro. Soprattutto ti porti a casa un dispositivo eccezionale che pulisce al posto tuo. Non solo aspira in modo potente ma lava anche i pavimenti. Inoltre in questa versione avrai inclusa una stazione di svuotamento automatico, per cui non dovrai proprio fare nulla. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Robot aspirapolvere Ecovacs N8+: tu non pulisci ma hai tutto pulito

Grazie alla tecnologia di mappatura delle stanze il tuo robot aspirapolvere riuscirà ad arrivare in ogni angolo della casa per una pulizia profonda. Potrai salvare le mappe in modo che il robot sappia esattamente come comportarsi ed eventualmente non entrare in alcune zone. Personalizza la sequenza di pulizia e la frequenza direttamente con l’app dedicata.

Decidi il livello di aspirazione fra tre modalità: Eco, Max o Max+. Così riuscirai ad avere ogni stanza pulita esattamente come vuoi. Grazie al suo design compatto riesce ad arrivare ovunque, anche sotto gli armadi e negli angoli, per una pulizia eccellente. Potrai controllarlo con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Non ci sarà bisogno di svuotare manualmente il contenitore della polvere, infatti, quando il robot avrà finito la pulizia ritornerà alla stazione di svuotamento e lo farà da solo. A quel punto dovrai semplicemente sfilare i sacchetti dalla base circa ogni mese.

Un’offerta davvero incredibile e, dato il prezzo, ci sarà un assalto, per cui dovrai essere veloce. Se non vuoi rischiare di perderti questa offerta vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere 2 in 1 Ecovacs N8+ a soli 365 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.