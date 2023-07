Robot che aspira e lava i pavimenti a METÀ PREZZO su Amazon

Sei stufa di raccogliere la polvere con la scopa e la paletta e poi dover lavare con il mocio? Allora dai un’occhiata a questa offerta che ti svolterà la vita. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il robot Verefa a soli 114,99 euro, invece che 229,99 euro, applicando il coupon in pagina.

È possibile acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime.

Robot Verefa: aspira, lava, lo controlli con l’app e con la voce

Grazie alla sua potenza da ben 3200 PA è in grado di aspirare di tutto senza lasciare nulla in giro. Dalle briciole ai peli di animali, fino ai piccoli detriti. E poi ha un serbatoio dell’acqua con un panno incorporato che lava i pavimenti in una sola passata e in modo efficacie. Riconosce in automatico i tappeti e aumenta la potenza di aspirazione.

Ha una navigazione intelligente con sensori anticollisione e, scaricando l’app dedicata, puoi controllarlo da remoto e pianificare la pulizia come desideri. È silenzioso e ha un’altezza di soli 7,9 cm per arrivare ovunque, anche sotto il divano e i mobili. Possiede una super batteria in grado di durare per 120 minuti e lo puoi controllare con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Il robot Verefa a 114,99 euro, invece che 229,99 euro, applicando il coupon in pagina.

