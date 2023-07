Robot che aspira, lava e controlli con la voce a 65€ in MENO

Oggi ti segnalo una promozione straordinaria che ho scovato su Amazon con cui puoi avere un dispositivo che aspira e lava i pavimenti al posto tuo. Fai presto perché l’offerta scadrà da un momento all’altro. Dunque metti subito nel tuo carrello il robot Lubluelu a soli 174,99 euro, invece che 239,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo sconto oggi puoi risparmiare ben 65 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.

Robot Lubluelu: mappatura e aspirazione potentissima

Grazie agli algoritmi SLAM avanzati e a 22 sensori molto precisi, il robot Lubluelu è in grado di muoversi in ogni stanza senza bloccarsi. Pianifica il percorso e ottimizza la pulizia anche al buio. Può memorizzare fino a 5 mappe anche su più piani e potrai personalizzare il tipo di pulizia tramite l’app dedicata.

Ha una potente aspirazione da 3000 Pa che potrai regolare su 3 livelli. E, mentre aspira, è in grado anche di lavare i pavimenti grazie a un piccolo serbatoio con controllo dell’acqua automatico. Grazie alla sua altezza di soli 9,4 cm riesce a infilarsi dappertutto e lo puoi gestire anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Non perdere questa occasione davvero straordinaria. Se fai presto da oggi non dovrai più pulire i pavimenti di casa tua. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo robot Lubluelu a soli 174,99 euro, invece che 239,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.