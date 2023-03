Robot che aspira e lava con controlli in App e comandi vocali a 149€

Se vuoi una casa bella pulita senza dannarti ogni giorno con scopa, paletta e mocio, allora dai un’occhiata a questa offerta imperdibile. Vai ora su Amazon e metti nel tuo carrello Neabot N2 Lite a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo sconto puoi risparmiare 50 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Un affare davvero da non perdere.

Neabot N2 Lite: il super robot a un mini prezzo

Questo robot è in grado id aspirare e pulire in una sola passata, grazie a un contenitore per la polvere da 300 ml e un serbatoio per l’acqua da 250 ml. Ha una potente aspirazione da 2700 Pa in grado di raccogliere ogni tipo di sporcizia senza lasciare niente sul tuo pavimento. E aspira anche sui tappeti in modo efficacie.

Il sistema di rilevamento liDAR LDS 8.0 garantisce una navigazione eccellente in tutta la stanza. Mentre il piccolo robot si muove, supera gli ostacoli, evita di cadere dalle scale e pianifica il percorso migliore. Tramite l’app dedicata, che puoi scaricare sul tuo smartphone, avrai la possibilità di programmare la pulizia, gestire la potenza di aspirazione, creare zone di accesso vietato e tanto altro. Puoi controllarlo da remoto e, mentre sei a casa, usare i tuoi assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Non aspettare troppo perché il tempo scorre e queste promozioni folli hanno breve durata. Per cui vai ora su Amazon e acquista il tuo Neabot N2 Lite a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.