Robot aspira e lava Xiaomi potentissimo al prezzo BOMBA (-23%)

Non sprecare del tempo inutile, lascia che sia il tuo nuovo aspirapolvere a pulire i pavimenti di casa al posto tuo: acquista subito questo pazzesco robot aspira e lava Xiaomi potentissimo al prezzo super conveniente di soli 269 euro invece di quasi 350 euro. Ti basterà approfittare subito dello sconto imperdibile del 23% per portarti a casa questo incredibile dispositivo al prezzo così basso.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire anche di spedizione e reso gratuiti in tutta Italia e, sempre per i cliente Prime, è riservata la possibilità di acquistare subito questo magnifico robot per pavimenti e di pagarlo in comode rate. Se ancora non sei abbonato, puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento per approfittare di questi incredibili vantaggi.

Grazie alla presenza di un innovativo sensore frontale ToF, Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra sarà in grado di rilevare in maniera accurata i dati spaziali, riconoscendo ogni tipo di ostacolo e anticipando gli spazi più angusti.

Questo magnifico dispositivo, riuscirà tranquillamente a riconoscere gli oggetti che incontrerà lungo il suo percorso di pulizia come pantofole, scarpe, cavi e altro ancora, così da evitare di incastrarsi e interrompere il suo lavoro di pulizia.

Con l’aiuto della nuova generazione della tecnologia di navigazione laser LDS, l’aspirapolvere e lavapavimenti sarà in grado di scansionare accuratamente l’ambiente domestico costruendo il layout di tutta la casa.

Utilizzando l’app Xiaomi Home avrai la possibilità di selezionare l’area da pulire e creare barriere virtuali o aree che il robot dovrà evitare di pulire. Compatibile con la stazione di svuotamento automatico Xiaomi, con il sacchetto raccogli polvere da 4 litri, potrai evitare di svuotarlo ogni giorno.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito il robot aspira e lava Xiaomi potentissimo al prezzo TOP di soli 269 euro. Approfittane ora prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.