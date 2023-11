Robot aspira e lava ECOVACS DEEBOT T20 OMNI in offerta TOP (-18%)

Credi sia arrivato il momento di acquistare un aspirapolvere smart? Sei stanco di utilizzare dispositivi pesanti ed ingombranti per pulire i pavimenti di casa tua? Approfitta subito di questa offerta che ti propone oggi Amazon e acquista il robot aspira e lava ECOVACS DEEBOT T20 OMNI in sconto del 18% al prezzo di soli 899 euro invece di quasi 1.100 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi e potrai anche scegliere di acquistare subito questo potentissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti e di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Grazie al sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante, grazie al quale verrà erogata una potenza di aspirazione di 6000Pa, questo elettrodomestico ti garantirà una pulizia profonda, anche negli angoli. Inoltre, la stazione OMNI All-in-One andrà ad ottimizzare la pulizia con una soluzione a mani libere di ultima generazione.

Gli ultrasuoni, saranno in grado di riconosce moquette e tappeti con una precisione ottima e il sistema di sollevamento automatico dei panni, andrà a sollevare le piastre di lavaggio nel momento in cui verranno rilevati moquette o tappeti, per evitare di bagnarli con il mocio.

La tecnologia ECOVACS di lavaggio ad acqua calda a 55℃, permetterà di scioglie le macchie ostinate, rimuove facilmente gli odori e potenzia l’azione della soluzione detergente. La pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 andrà a ruotare i panni fino a 180 volte al minuto. Completo di assistente vocale, questo prodotto è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo potentissimo robot aspira e lava ECOVACS DEEBOT T20 OMNI in sconto del 18% al prezzo imbattibile. Affrettati prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.