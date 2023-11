Robot aspira e lava Dreame D10s in SUPER offerta su Amazon

Credi sia arrivato il momento di acquistare un aspirapolvere smart? Sei stanco di utilizzare elettrodomestici pesanti ed ingombranti per pulire i pavimenti di casa tua? Approfitta subito di questa occasione assolutamente da non perdere che ti propone oggi Amazon e acquista il robot aspira e lava Dreame D10s in super offerta al prezzo di soli 259,99 euro invece di quasi 300 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai avere la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni per poter usufruire di tutti questi vantaggi e potrai anche scegliere di acquistare subito questo potentissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti e di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

I pavimenti di casa tua saranno molto più puliti, grazie alla potenza di aspirazione di 5.000Pa. Inoltre, la versatile spazzola in gomma senza setole andrà a pulire in profondità anche sui tappeti eliminando la polvere sottostante e rimuovendo lo sporco dai pavimenti duri. Grazie a questa spazzola, anche i capelli sui pavimenti non saranno più un problema.

Un panno a trascinamento con 3 opzioni di livello d’acqua ti consentirà di lavare e pulire ogni tipo di pavimento. Grazie alla mappatura LDS avanzata questo robot aspirapolvere sarà in grado di imparare a conoscere la disposizione della tua casa in modo da poter pianificare i percorsi e pulire ovunque.

La batteria da 5.200 mAh garantisce a questo dispositivo un’autonomia che può arrivare sino a 280 minuti. Quando la batteria sarà scarica, il robot tornerà automaticamente a ricaricarsi. Insomma, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo imperdibile robot aspira e lava Dreame D10s in super offerta a soli 260 euro circa.

