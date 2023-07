Robot aspira e lava con svuotamento automatico: sconto TOP di 320€

Oggi e per poco tempo ancora, Amazon ti propone questa offerta a dir poco imperdibile, che ti permetterà di risparmiare tempo e facilitare notevolmente le faccende domestiche. Infatti, avrai la possibilità di acquistare un magnifico robot aspira e lava con svuotamento automatico al prezzo pazzesco di soli 579,00 euro invece di 899,00 euro.

Ebbene si, avrai la possibilità di risparmiare alcune centinaia di euro ma solo se ti affretterai e non ti lascerai scappare lo sconto di 320 euro che potrai applicare tramite coupon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime potrai usufruire di importanti vantaggi, come la spedizione gratuita in tutta Italia, senza costi aggiuntivi, super veloce e super sicura.

I pavimenti di casa tua, finalmente, saranno perfettamente puliti senza che tu muova un dito. Grazie alla potenza di aspirazione potrai dire addio a polvere, capelli e altre particelle di sporco che andranno a finire direttamente nel sacchetto della polvere monouso da 3.2 litri. Quest’ultimo sarà completamente sigillato e potrai svuotarlo non prima di ogni 60 giorni.

Questo robot, sarà in grado riconoscere 18 tipi di comuni ostacoli nelle abitazioni e la presenza di una fotocamera 960P potrà individuare scene statiche/dinamiche e immortalare foto di ottima qualità anche in condizioni di poca luminosità. In questo modo sarà molto più facile evitare gli ostacoli e verrà ridotto il pericolo di rimanere incastrato.

La presenza della tecnologia SLAM aggiornata TrueMapping 2.0, consentirà al robot di mappare velocemente ogni stanza della tua casa. Utilissima anche l’app ECOVACS HOME per questo tipo di funzione. Con una potenza di aspirazione da 3000Pa e una batteria ad alta capacità, da 5200 mAh con un’autonomia di 260 minuti, questo prodotto è a dir poco imperdibile.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo magnifico e utilissimo robot aspira e lava con svuotamento automatico a soli 579 euro. Affrettati, lo sconto coupon di 320 euro potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.