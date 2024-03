Robot aspira e lava con Alexa/Google in sconto SUPER del 54%

Non ne puoi più del tuo aspirapolvere tradizionale, perché è troppo ingombrante, poco potente e molto pesante? Bene, in tal caso, non puoi lasciarti scappare questa offerta imperdibile che ti propone oggi Amazon. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questo fantastico Robot aspira e lava con Alexa/Google in offerta TOP, al prezzo di soli 109,99 euro invece di quasi 240 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo elettrodomestico del marchio LEFANT non dovrai perdere altro tempo, ma dovrai approfittare subito dello sconto folle del 54%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto attiva la prova gratuita di 30 giorni, in qualsiasi momento.

Sempre per i clienti Prime, in questo caso, è riservata la possibilità di acquistare subito questo potente robot aspirapolvere e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out. Approfittando di questa imperdibile offerta a tempo, ti poterai a casa un valido aiuto che ti permetterà di avere pavimenti perfettamente puliti senza che tu muova un dito.

Super innovativo, questo robot è caratterizzato dalla presenza di una tecnologia di rilevamento elettronico 6D, con 11 sensori elettronici estremamente sensibili. Grazie ad una larghezza della fusoliera di soli 28 cm e alle sue dimensioni ridotte, questo robot sarà in grado di pulire anche negli spazi più stretti e difficili da raggiungere.

Perfetto per raccogliere polvere, capelli e peli di animali, questo dispositivo è provvisto di una batteria al litio ferro fosfato da 1800 mAh. Dunque, corri su Amazon e acquista subito questo potente Robot aspira e lava con Alexa/Google in offerta a tempo, a poco meno di 110 euro.