Robot aspira e lava a 27€: FOLLIA Amazon Black Friday 2021

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon compaiono anche occasioni nascoste, non immediatamente reperibili sulla vetrina principale. Il robot che aspira e lava – in sconto a 27€ – è il perfetto esempio di offerte difficili da trovare.

Un modello base di gamma, ma con 90 minuti di autonomia energetica, serbatoio da 500 ml per raccogliere la polvere e possibilità di lavare il pavimento con panno umido. Un prodotto che è pronto a diventare un valido alleato delle pulizie domestiche, a prezzo bassissimo: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “FOY6KZ8X”. In questo modo, te lo accaparri a 27€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis.

Robot aspira e lava a prezzo assurdo su Amazon

Un prodotto compatto e sufficientemente basso da poter arrivare senza problemi sotto i mobili e i divani. Le doppie spazzole laterali attirano la polvere in modo che per il motore aspirante sia più semplice intrappolare peli, polvere, sporcizia e detriti solidi all'interno del serbatoio. Non manca nemmeno un filtro, predisposto per evitare che l'aria rimessa in circolo sia sporca.

Fra i suoi vantaggi, anche la possibilità di inserire un panno umido nell'apposito alloggiamento, così da rinfrescare con un lavaggio leggero il pavimento, mentre contemporaneamente aspira. La batteria integrata ti offre fino a 90 minuti di autonomia, prima di dover ricorrere alla ricarica. Il cavo di ricarica è naturalmente in confezione.

Insomma, questo robot che lava e aspira è super semplice da usare – basta premere un pulsante per attivarlo – e ora è anche più economico che mai su Amazon, grazie all'anticipo di Black Friday 2021. Per approfittare dell'occasione, e portare a casa il dispositivo a 27€ circa appena, devi solo metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “FOY6KZ8X”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma sii veloce: pochi coupon attivabili.