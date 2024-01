Robot 2-in-1, offerta folle: lo paghi solo 159€ con il DOPPIO sconto di Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Yeedi Vac 2 è attualmente disponibile ad un prezzo scontato di 159€ grazie a un coupon da 10€ e uno sconto del 51%. Questo robot offre un sistema di pulizia intelligente 2 in 1 con una potente aspirazione fino a 3000Pa, che permette di aspirare e pulire contemporaneamente pavimenti in legno, piastrelle, laminato e tappeti, rimuovendo efficacemente le macchie e lo sporco.

Ricordati che per riscattare il coupon ti basta spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, oppure selezionare l’apposita opzione dopo che lo avrai inserito nel carrello. Nulla di più semplice.

Grazie alla tecnologia avanzata di rilevamento 3D degli ostacoli, il robot è in grado di evitare gli oggetti quotidiani sul suo percorso, come scarpe, ciotole per animali domestici e giocattoli, garantendo una pulizia senza interruzioni.

La mappatura e navigazione visiva intelligente consentono al robot di tracciare lo spazio come un GPS, identificando le stanze e pianificando un percorso di pulizia efficiente per coprire tutto il pavimento senza lasciare punti indietro.

L’applicazione Yeedi ti offre la possibilità di personalizzare la pulizia, dividere o unire le stanze liberamente, impostare i livelli di aspirazione e di flusso dell’acqua, scegliere la sequenza di pulizia e altro ancora con un semplice tocco sulla mappa di casa modificabile.

Inoltre, è disponibile la funzione di autosvuotamento del cestino (opzionale), compatibile con la stazione di svuotamento automatico Yeedi, che consente di contenere fino a 30 giorni di sporco grazie al sacchetto per la polvere da 2,5 litri, permettendoti di dimenticare di passare l’aspirapolvere e concentrarti su ciò che conta di più. Non farti scappare questa offerta e acquista il robot Yeedi Vac 2 in forte sconto: tenere casa pulita e in ordine diventerà un’operazione semplice e completamente automatizzata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.