Roborock Saros 10R, la rivoluzione dello smart cleaning è in offerta

Se il Roborock Saros 10 ha segnato una sostanziale evoluzione nel mondo della pulizia domestica intelligente, il nuovo Roborock Saros 10R affina i processi grazie a un sistema avanzato di mappatura 3D e un’intelligenza artificiale sofisticata. Questo modello non solo mantiene i punti di forza della serie Saros, come il design ultrasottile e la potente aspirazione, ma introduce nuove tecnologie nell’ottica di un’evoluzione continua della specie.

Ma c’è dell’altro, ed è qualcosa che vale soltanto per pochi giorni ancora: entrambi i prodotti sono attualmente in sconto su Amazon e sono pertanto un’opportunità del tutto speciale per chi sta cercando una soluzione per la pulizia della casa. Gli sconti diventano un’occasione speciale, inoltre, soprattutto per quei device più avanzati che possono offrire un valore aggiunto ulteriore. A seguito tutte le caratteristiche, così da capire perché questa non è solo un’occasione di acquisto, ma anche e soprattutto un’occasione impagabile per cambiare il proprio modo di pensare al modo di vivere la casa (e il tempo libero).

Con Saros 10 e Saros 10R, insomma, Roborock mette in campo due prodotti di punta e se la gioca all’attacco.

Roborock Saros 10R: intelligente

Il primo grande vantaggio è il sistema di mappatura StarSight Autonomous System 2.0, che utilizza una combinazione di tecnologia 3D Time-of-Flight (ToF) e telecamere RGB potenziate dall’intelligenza artificiale. Questo permette al robot di creare una mappatura dettagliata della casa, riconoscendo gli ostacoli con maggiore precisione e migliorando la navigazione negli spazi più complessi. Se il Saros 10 già garantiva un’elevata capacità di orientamento, il Saros 10R anticipa gli ostacoli e si adatta in tempo reale all’ambiente circostante.

Altro aspetto distintivo è il telaio AdaptiLift, che consente di sollevare il dispositivo per fargli superare ostacoli anche fino a 4cm: questo consente di superare gli appoggi delle sedie o soglie che interrompono il percorso, potendo andare oltre e proseguire la pulizia in modo più esteso. Sollevando il telaio, inoltre, è possibile adattare l’altezza di pulizia sui tappeti, evitando fibre di lunghezza maggiore e migliorando così l’efficacia della pulizia. Inoltre, il Saros 10R è compatibile con la Multifunctional Dock 4.0, una stazione di ricarica avanzata che integra il lavaggio a caldo del panno, la rimozione automatica e la ricarica rapida. Queste funzioni permettono di ridurre al minimo la manutenzione richiesta dall’utente, rendendo il processo di pulizia ancora più automatizzato.

Un aspetto innovativo che distingue il Saros 10R è il suo nuovo sistema di rilevamento degli ostacoli basato su AI. Grazie al miglioramento del software e alla capacità di riconoscere in tempo reale più tipologie di ostacoli, il robot evita con maggiore precisione piccoli oggetti lasciati sul pavimento, come giocattoli, scarpe o cavi di ricarica. Questo riduce la necessità di preparare la casa prima della pulizia e aumenta l’efficacia delle sessioni di aspirazione e lavaggio.

Come già per il gemello Saros 10, il Saros 10R mantiene la struttura ultrasottile di 7,98 cm, che gli consente di passare facilmente sotto mobili e letti per arrivare dove robot concorrenti non possono ambire. La sua potenza di aspirazione resta elevata, supportata dalla tecnologia HyperForce, mentre le spazzole DuoDivide e FlexiArm Riser assicurano la rimozione efficace di polvere e peli di animali senza rischio di grovigli: quest’ultima caratteristica viene spesso sottovalutata, ma rappresenta un asset fondamentale se in casa si hanno animali domestici che mettono alla prova i robot incaricati della pulizia. Inoltre, il sistema VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance utilizza un laser verticale per rilevare cavi e pareti irregolari, migliorando la capacità del robot di evitare gli ostacoli più piccoli e difficili da individuare.

Ricarica e interfaccia

Una caratteristica che rende il Roborock Saros 10R particolarmente interessante è la modalità di lavaggio intelligente. Il robot è in grado di riconoscere automaticamente le tipologie di pavimento e di regolare la pressione dell’acqua e la velocità di rotazione dei panni per ottimizzare la pulizia. Questo garantisce un lavaggio più delicato su superfici sensibili come il parquet e più intenso su piastrelle e pavimenti in ceramica.

Un ulteriore vantaggio del Saros 10R è la possibilità di gestire la pulizia tramite un’interfaccia ancora più intuitiva. Grazie alla tipica integrazione con le tradizionali piattaforme smart home, tra cui Amazon Alexa e Google Assistant, il robot può essere controllato con semplici comandi vocali. L’app Roborock permette poi di personalizzare le impostazioni di pulizia, visualizzare la mappatura in tempo reale e programmare le operazioni con estrema facilità: tutto può essere controllato dal proprio smartphone, momento per momento, dettaglio per dettaglio.

Più intelligente, più preciso

Una delle curiosità più interessanti emerse dalle FAQ ufficiali di Roborock è che il Roborock Saros 10R è dotato di un algoritmo di autoapprendimento avanzato che, con l’uso costante, migliora la propria efficienza adattandosi alle abitudini della casa. Questo significa che il robot diventa sempre più preciso nel riconoscere le aree più sporche e nel gestire le zone di passaggio più frequenti, migliorando le prestazioni nel tempo.

Inoltre, il Roborock Saros 10R offre una potenza di aspirazione HyperForce, un sistema di mappatura avanzato StarSight Autonomous System 2.0, doppi panni rotanti sollevabili, una batteria da 5200 mAh per un’autonomia prolungata e la compatibilità con la Multifunctional Dock 4.0.

Lo sconto che fa la differenza

In conclusione, il Roborock Saros 10R si identifica come un robot a cui affidarsi in toto, sapendo che ha elementi di intelligenza specificatamente immaginati per risolvere i problemi, operare in modo efficace e raggiungere il miglior risultato possibile (andando anche oltre quanto non si farebbe spendendo tempo e fatica a mano).

Perché parlarne ora? Perché in ballo c’è uno sconto speciale che porta il prezzo del device al livello più basso di sempre per una novità come questa. Il Saros 10R è attualmente disponibile (per pochi giorni ancora) a 1349,99€, ben 150€ in meno rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Non si tratta di approfittarne a tutti i costi: si tratta di prendere una decisione che farà del bene al relax, al tempo libero, agli impegni fuori casa, alle serate con gli amici, alle mattinate di riposo. Tutto il tempo in cui sarà impegnato, è tempo restituito alla parte più piacevole della vita. What else?

