Roborock S8, il MOSTRO delle pulizie arriva in Europa: sconto assurdo limitato

Finalmente sbarca in Europa l’eccellente Roborock S8, non un semplice robot aspirapolvere. Si tratta di un sistema incredibilmente avanzato, in grado di eliminare la polvere dai pavimenti con efficacia impressionante, ma non solo. Infatti, integra una tecnologia di lavaggio con pressione e vibrazione del panno, pronta a eliminare le macchie più ostinate. Praticamente, non dovrai più preoccuparti della pulizia dei pavimenti, anche nel caso tu abbia in casa animali.

Un prodotto premium, di altissima qualità, che adesso puoi prendere a prezzo pazzesco in occasione del lancio. Merito dell’esclusiva offerta di GeekMall, che però durerà solo per pochissimi giorni.

Cosa ottieni approfittandone adesso? Un sacco di vantaggi:

uno sconto di 150€ sul prezzo di acquisto di listino;

sul prezzo di acquisto di listino; un kit con a disposizione 5 accessori aggiuntivi da utilizzare in abbinata al tuo robot.

In più, godi di garanzia ufficiale di 2 anni offerta dallo store con assistenza direttamente in Italia e puoi pagare in 3 rate con interessi zero, sfruttando Klarna o PayPal come metodo di pagamento.

Come fare per approfittarne? Dovrai essere velocissimo:

iscriviti sulla pagina promozionale dell’evento, senza vincoli, lasciando solo la tua mail: hai tempo fino al 18 marzo o fino a esaurimento degli slot (solo 100 disponibili). In questo modo, avrai accesso ai tuoi omaggi quando apriranno le vendite;

quando apriranno ufficialmente le vendite promozionali (dal 18 al 23 marzo) completa il tuo ordine per prenderlo a 549€ invece di 699€.

Lo ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, garantite da magazzino europeo.

Roborock S8 è in Europa ed è da prendere al volo

Un prodotto potentissimo per l’aspirazione, innanzitutto. Con una massima potenza aspirante di 6000Pa, potrai eliminare praticamente qualsiasi detrito dal pavimento e anche dai tappeti. Al suo passaggio, rimarrà assolutamente sgombro dalla sporcizia, pronto per essere lavato, se lo desideri. Inoltre, la spazzola è doppia e non singola: un aiuto pazzesco quando si tratta di sollevare la polvere più ostinata.

E proprio il lavaggio è uno dei suoi punti di forza principali. Infatti, la tecnologia con cui viene effettuato darà enormi soddisfazioni. Il panno alloggiato sulla parte inferiore viene passato su tutto il pavimento con una combinazione di pressione e vibrazione: simula il movimento umano, quello che si è soliti fare quando – mentre si lava – si cerca di eliminare una macchia ostinata.

Non preoccuparti degli ostacoli, anche in questo caso il tuo robot saprà regolarsi in autonomia. Infatti, combinando diverse tecnologie di scansione, riuscirà a percepire al meglio la composizione dell’ambiente esterno. Mobili, divani e altri ostacoli verranno evitati senza alcun problema e con estrema precisione. In più, verrà creata una mappa precisa della casa, così da permettere al dispositivo di muoversi in modo ancora più veloce e preciso. Se hai un’abitazione su più livelli, nessun problema: c’è la funzionalità multi mappa. Potrai creare quelle necessarie e basterà selezionare quella di interesse al momento della pulizia.

La gestione di Roborock S8, e di ogni impostazione, puoi effettuarla molto velocemente attraverso la completissima applicazione per smartphone (Android e iOS). Semplicissima da utilizzare, ti guiderà fin dall’abbinamento del tuo nuovo robot alla connessione a Internet, tramite WiFi. Regoli anche il più piccolo aspetto del sistema di aspirazione e lavaggio e puoi avviare la pulizia personalizzata anche da remoto, cioè mentre non sei in casa.

Insomma, un concentrato di potenza e tecnologia che ti permetterà di smettere finalmente di occuparti della pulizia dei pavimenti: ci penserà lui. Non perdere il momento di promo lancio per approfittarne e portarlo a casa con un sacco di vantaggi.

Roborock S8: la promo lancio

Come anticipato, il momento è perfetto per accaparrarti questo sistema di pulizie intelligente. Segui le nostre istruzioni per avere accesso a 150€ di sconto immediato all’acquisto e anche a una serie di accessori in omaggio:

registrati ora sulla pagina ufficiale (basta lasciare la tua mail entro il 18 marzo);

dal 18 al 23 marzo, completa il tuo ordine: risparmi 150€ e ottieni un kit con 5 accessori in omaggio.

Lo prendi a 549€ invece di 699€ e le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite da magazzino europeo. Puoi pagare in 3 rate con interessi zero, scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Godi di garanzia ufficiale di 2 anni, offerta da GeekMall: ogni intervento di assistenza viene effettuato direttamente in Italia.

Il momento è troppo ghiotto per perderselo: se sei stanco di pulire il pavimento, lascia che Roborock S8 lo faccia al tuo posto! Segui le istruzioni, risparmia e ottieni degli omaggi: c’è poco tempo per fare un eccellente affare, grazie alle straordinarie opportunità offerte da GeekMall.

