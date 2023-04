Roborock S8 aspira e lava, potenza MOSTRUOSA: prezzo SHOCK (codice segreto)

Di robot aspirapolvere in vendita ce ne sono decine e decine di modelli. Sono tutti uguali? Assolutamente no e non è solo il prezzo a cambiare. La potenza aspirante, l’autonomia energetica, la precisione nell’evitare gli ostacoli, la capacità di lavare il pavimento, la gestione tramite smartphone e anche la possibilità di creare delle vere e proprie mappe della casa. Tutti dettagli che non si possono minimamente trascurare.

Roborock S8 prende voti massimi sotto ogni punto di vista. La sua potenza aspirante da 6000Pa riesce a tirare su dal pavimento anche detriti più pesanti (come ad esempio la lettiera dei gatti) senza alcun problema. Elimina la sporcizia con una facilità disarmante, grazie anche alla tecnologia a doppia spazzola. Evita gli ostacoli con precisione chirurgica, sfruttando il sistema di riconoscimento 3D e si avvale della tecnologia laser PreciSense LiDAR per scansionare l’ambiente e decidere in tempo reale il miglior percorso per una pulizia efficace e rapida. Per finire, lava il pavimento combinando il sistema di vibrazione VibraRise e una importante pressione per eliminare efficacemente le macchie.

Sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo concentrato di tecnologia il tuo prossimo migliore alleato per le pulizie domestiche: al pavimento, d’ora in poi, ci penserà lui. Nemmeno il prezzo sarà un ostacolo, grazie ai golosi sconti GeekBuying del momento. Infatti, hai la possibilità di portarlo a casa a 590€ invece di 679,44€. Basta sfruttare lo speciale coupon per ottenere il goloso risparmio: mettilo nel carrello adesso, se non è già finito, e applica il codice “NNNSSKHS8” prima di completare l’ordine. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. In omaggio ottieni un kit completo per molte manutenzioni (6 spazzole laterali + 6 filtri + 12 panni mop) del valore di oltre 45€.

Consiglio furbo: scegli Klarna o PayPal come metodo di pagamento e dilaziona l’importo in 3 comode rate a tasso zero!

Roborock S8 è una meraviglia: ora in sconto

Il massimo controllo sul tuo sistema di pulizia, direttamente tramite la speciale applicazione per smartphone. Puoi creare una o più mappe dei tuoi ambienti, selezionare le aree in cui il robot non dovrà andare o scegliere specifiche zone nelle quali chiedergli di pulire. Puoi programmare i cicli di pulizia, scegliere l’intensità di aspirazione e anche di acqua da rilasciare sul pavimento mentre lavi: tutto a portata di applicazione.

Con tutta la tecnologia con la quale è equipaggiato, ti basterà poco per creare la tua routine di pulizia e il pavimento non sarà più un problema. Facile anche la manutenzione, grazie all‘estrazione dall’alto del serbatoio. Posso garantirlo per esperienza diretta: ho un modello inferiore, sempre dello stesso eccellente brand, e 3 cani in casa. Senza il suo aiuto, avendo una casa grande, per me sarebbe un problema enorme mantenere gli ambienti liberi dai peli.

A questo prezzo, l’eccellente Roborock S8 è un prodotto che non puoi perdere. Un investimento per la tua casa, ma anche per il tuo tempo libero e il tuo benessere. Perché perdere tempo a passare l’aspirapolvere, se puoi pesarci lui con una potenza impressionante e arrivando dove probabilmente tu non arriveresti? Perché passare lo straccio, se può passarlo lui mentre aspira?

Non perdere l’occasione del momento, offerta da GeekBuying. Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “NNNSSKHS8”. In questo modo, te l’accaparri a 590€ appena con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochi giorni direttamente da magazzino europeo. Sii veloce: l’offerta a tempo è già quasi finita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.