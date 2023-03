Roborock S8 aspira e lava come NESSUN ALTRO: promo lancio a prezzo assurdo

Finalmente ci siamo, il nuovissimo Roborock S8 è pronto a fare il suo ingresso sul mercato europeo. Un potente sistema intelligente che aspira la polvere e lava il pavimento con una potenza che non ci si aspetta. Un dispositivo che non solo evita gli ostacoli, ma ti suggerisce addirittura in quali zone della casa sarebbe meglio evitare il suo passaggio.

Un concentrato di tecnologia di altissima qualità, che adesso puoi accaparrarti in promo lancio a prezzo spettacolare, direttamente dall’affidabile store di GeekBuying. Infatti, potrai immediatamente approfittare di ben 150€ di sconto sul prezzo ufficiale, portando a casa questo questa eccezionale soluzione a 549€ invece di 699€. Non solo! Se sarai fra i primi 100 che prenoteranno l’accesso alla campagna promozionale, potrai ricevere in omaggio un kit composto da 5 accessori. Hai tempo fino alla mezzanotte del 18 marzo per registrarti (senza costi e senza vincoli!) direttamente sulla pagina ufficiale dell’evento.

All’apertura degli ordini, a partire dal 18 marzo, potrai completare il tuo acquisto sullo store di GeekBuying. Come anticipato, ottieni diversi vantaggi:

sconto di 150€ ;

; box con 5 accessori in omaggio (solo completando il preordine);

in (solo completando il preordine); spedizioni veloci e gratuite, garantite da magazzino europeo.

Puoi dividere il pagamento anche in tre rate a interessi zero, semplicemente pagando con Klarna o PayPal.

Roborock S8: 5 motivi per sceglierlo adesso

Un concentrato di potenza e tecnologia, che si occuperà di gestire al tuo posto l’intero processo di pulizia del pavimento. Infatti, non solo aspirerà polvere e sporcizia al meglio, ma ti garantirà un lavaggio accurato, come nessun rivale riesce a fare.

Per quale motivo dovresti sceglierlo adesso? Ne ho almeno 5 da raccontarti:

aspirazione impressionante: con una potenza massima di aspirazione di 6000Pa, nessun granello di polvere potrà rimanere sul pavimento dopo il passaggio di questo autentico gioiello del pulito. Sale sui tappeti senza alcun problema e poi – a differenza degli altri modelli – integra una doppia spazzola, che aiuta a rimuovere meglio la sporcizia; grande attenzione agli ostacoli: da solo, il robot riesce a combinare diverse tecnologie di scansione dell’ambiente (come quella laser LiDAR) intuendo quali siano i possibili ostacoli. In questo modo, riuscirà a gestirli senza problemi, evitandoli: il suo passaggio sarà sicuro per lui e per i tuoi mobili; multi mappa: la mappatura della casa è fondamentale per permettere a questi sistemi di funzionare al meglio. Roborock S8 supporta la tecnologia multi mappa: puoi facilmente creare una mappatura di più piani, se la tua abitazione è strutturata su più livelli; un lavaggio del pavimento come lo faresti tu: dimentica la “rinfrescata” al pavimento che solitamente offrono i prodotti di concorrenza. Questa potenza integra un sistema che applica una notevole pressione al panno bagnato, così da grattare via la sporcizia e le macchie più ostinate. Questo è il suo segreto, quello che rende possibile un lavaggio efficace del pavimento; una promo lancio vantaggiosissima: come anticipato, scegliendo di acquistare in promo lancio questo potente robot, hai la possibilità di approfittare di una eccezionale promo lancio.

Naturalmente, ogni aspetto del tuo Roborock S8 sarà sempre sotto controllo tramite la completissima applicazione per smartphone. Semplice da utilizzare, ben fatta e completa. Il tuo sistema sarà connesso a Internet tramite WiFi e potrai quindi gestirlo anche mentre non sei in casa.

Roborock S8: la promo lancio

Geekbuying mette a disposizione una speciale promo lancio in Europa del nuovissimo robot, riservata a coloro che lo sceglieranno durante la fase di preordine e in occasione della campagna promozionale. Non solo avrai accesso a 150€ di sconto sul prezzo pieno, ma potrai anche ricevere in omaggio un kit con 5 accessori. Ecco come fare:

iscriviti subito al preordine lasciando la tua mail: non è vincolante all’acquisto, ma è l’unico modo per accedere agli omaggi (hai tempo fino alla mezzanotte del 18 marzo o fino all’esaurimento dei 100 posti disponibili);

a partire dal 18 marzo (e fino al 23 dello stesso mese) completa l’ordine del tuo Roborock S8 collegandoti alla pagina ufficiale del prodotto, direttamente su GeekBuying.

In questo modo, potrai approfittare dello sconto e avere accesso ai tuoi omaggi! Le spedizioni sono rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Se lo desideri, puoi pagare in 3 rate a interessi zero, scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento.

