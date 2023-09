Roborock S7 Max Ultra: robot aspirapolvere autopulente con COUPON AMAZON (230€)

Roborock S7 Max Ultra non è certo un robot aspirapolvere come tutti gli altri. Parliamo di un prodotto d’élite, capace davvero di far tutto per quanto riguarda la pulizia della casa. Il prezzo non è accessibile come le soluzioni economiche, ma è un investimento che vale la pena fare, specie se applichi il coupon che ti permette di ricevere subito 230 euro di sconto.

Roborock S7 Max Ultra: il robot aspirapolvere che sa tutto

Una delle caratteristiche più innovative del Roborock S7 Max Ultra è la sua capacità di pulizia a mani libere. La stazione base è in grado di svuotare, lavare, asciugare e persino riempire automaticamente il serbatoio dell’acqua. Inoltre, grazie alla funzione di asciugatura, può asciugare il lavello mentre pulisce il pavimento. Questo significa che non dovrai più preoccuparti di svuotare la polvere o lavare il serbatoio manualmente. Il robot si prende cura di tutto da solo, risparmiandoti tempo prezioso e liberando le tue mani.

Il Roborock S7 Max Ultra offre un’aspirazione potente di 5500 Pa e un sistema di lavaggio a ultrasuoni che esegue 3000 vibrazioni al minuto per pulire a fondo il pavimento. Può disintegrare efficacemente anche le macchie più ostinate, garantendo una pulizia completa. Inoltre, il mop si solleva di 5 mm per evitare l’inquinamento secondario.

Grazie alla tecnologia reattiva, questo robot aspirapolvere è in grado di misurare la distanza dagli oggetti e dagli ostacoli, evitandoli con estrema precisione. La navigazione laser LDS pianifica percorsi di pulizia efficienti, anche in ambienti bui. Non dovrai più preoccuparti di eventuali incidenti.

La stazione di svuotamento è dotata del metodo di svuotamento più recente, con un sacchetto per la polvere da 2,5 litri che può essere svuotato al massimo una volta ogni 7 settimane. Il robot è anche dotato di un serbatoio dell’acqua da 3 litri e di un serbatoio dello sporco da 2,5 litri, che si riempie automaticamente prima di ogni pulizia.

Con l’applicazione dedicata, puoi fare molto di più che solo avviare il robot. Il Roborock S7 Max Ultra può rilevare automaticamente le aree in cui potrebbe rimanere bloccato e suggerirle come aree proibite. Puoi anche disegnare muri invisibili nell’app per impedire la pulizia di determinate aree. Con le mappe 3D, puoi creare una mappa precisa della tua casa, compresi i mobili, per garantire una pulizia ottimale.

Il Roborock S7 Max Ultra è molto più di un semplice robot aspirapolvere: è una soluzione completa per la pulizia della tua casa, con una tecnologia all’avanguardia e una convenienza senza pari.

Non perdere l’opportunità di acquistarlo oggi su Amazon con un coupon sconto di 230 euro e trasforma la tua routine di pulizia in un’esperienza senza stress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.