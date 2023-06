Roborock S7 Max Ultra, 300€ di sconto al lancio: pulizia AUTOMATICA senza paragoni

Roborock S7 Max Ultra non è un robot aspirapolvere: è un sistema di pulizia all in one tecnologicamente avanzato, in grado di fare tutto completamente da solo. Un prodotto di qualità elevatissima, che adesso è in preordine su GeekMall con due vantaggi pazzeschi:

sconto immediato di 300€ rispetto al prezzo di listino: lo potrai avere a 949€ invece di 1249€;

rispetto al prezzo di listino: lo potrai avere a 949€ invece di 1249€; eccezionale omaggio del valore di 39,99€: una spazzola elettrica per il pelo di cani e gatti.

Inoltre, ricevi tutto con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Per approfittarne, prenotati immediatamente lasciando la tua mail: è l’unico modo per avere la possibilità di acquistare il prodotto in sconto e ricevendo l’omaggio. Le vendite partiranno ufficialmente il prossimo 15 giugno (e contestualmente finirà il periodo per prenotarsi): avrai tempo fino al 22 dello stesso mese per perfezionare il tuo ordine, approfittando dei vantaggi. Inoltre, scegliendo PayPal come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero.

Vuoi sapere perché Roborock S7 Max Ultra ti farà dimenticare qualsiasi altro robot aspirapolvere? La parola chiave, per raccontare di cosa è capace, è senz’altro “automatico“. Questo prodotto si occupa della pulizia dei pavimenti di tutta la casa in totale autonomia, tu non dovrai fare quasi niente se non aggiungere acqua pulita nel serbatoio della base (quando finisce) e cambiare il sacchetto di raccolta della polvere (ogni 7 settimane, in media, senza mai venire a contatto con la sporcizia).

Per comprendere a fondo perché “automatico” è l’aggettivo che meglio si addice a questo concentrato di tecnologia, basta dare un’occhiata alle sue caratteristiche. Andando per ordine:

la potentissima aspirazione , che arriva fino a 5500Pa, permette al robot di eliminare in autonomia tutta la sporcizia dai pavimenti. Una volta creata la mappa 3D della tua abitazione, sarà lui a occuparsi di tutto secondo le tue istruzioni: lo fai partire da smartphone, tramite assistente vocale oppure programmando direttamente i cicli di pulizia;

, che arriva fino a 5500Pa, permette al robot di eliminare in autonomia tutta la sporcizia dai pavimenti. Una volta creata la mappa 3D della tua abitazione, sarà lui a occuparsi di tutto secondo le tue istruzioni: lo fai partire da smartphone, tramite assistente vocale oppure programmando direttamente i cicli di pulizia; quando finisce di aspirare, torna da solo alla base e si “libera” della sporcizia aspirata : viene spostata tutta all’interno dell’apposito sacchetto raccogli polvere, che tu dovrai semplicemente cambiare quando è pieno. Ogni sacchetto dura fino a 7 settimane e, quando lo togli, la chiusura automatica impedisce la fuoriuscita di sporcizia;

: viene spostata tutta all’interno dell’apposito sacchetto raccogli polvere, che tu dovrai semplicemente cambiare quando è pieno. Ogni sacchetto dura fino a 7 settimane e, quando lo togli, la chiusura automatica impedisce la fuoriuscita di sporcizia; questo eccellente robot può anche lavare il tuo pavimento : ha un serbatoio dedicato all’acqua pulita e uno speciale panno; il serbatoio viene riempito in automatico quando è nella sua base, grazie a un serbatoio molto più grande integrato nella stessa;

il tuo : ha un serbatoio dedicato all’acqua pulita e uno speciale panno; il serbatoio viene riempito in automatico quando è nella sua base, grazie a un serbatoio molto più grande integrato nella stessa; quando finisce di lavare i tuoi pavimenti, torna nuovamente alla sua stazione di ricarica ed è qui che il panno viene lavato e asciugato , tornando pulito e pronto all’uso: nessun cattivo odore di umido o tempo perso per la manutenzione;

, tornando pulito e pronto all’uso: nessun cattivo odore di umido o tempo perso per la manutenzione; la base di ricarica, proprio nel punto in cui si sistema il robot, viene anch’essa lavata in automatico, così da eliminare la sporcizia, che invece solitamente ristagna;

l’acqua sporca del lavaggio viene conservata in un terzo serbatoio, che dovrai solo svuotare.

Ovviamente, questo eccellente sistema è anche dotato di un cuore tutto smart. che puoi gestire tramite applicazione per smartphone. Insomma, Roborock S7 Max Ultra è il primo sistema di pulizia che fa realmente tutto da solo: dal momento della pulizia a quello della manutenzione. Tu dovrai limitarti ad aggiungere acqua pulita alla base di ricarica, buttando quella sporca, e a cambiare il sacchetto raccogli polvere quando è pieno.

Un vero alleato per le pulizie domestiche, quindi, non un ulteriore elettrodomestico al quale dover badare. Non perdere l’occasione di fare un affare sensazionale, prenota adesso la tua possibilità di effettuare il preordine su GeekMall, risparmiando 300€ e guadagnando il diritto a uno splendido omaggio.

Le vendite promozionali di Roborock S7 Max Ultra apriranno ufficialmente alla mezzanotte del 15 giugno (e dureranno fino alla mezzanotte del 22 dello stesso mese): in quei giorni potrai completare il tuo ordine e ricevere tutto con spedizioni veloci e gratuite, garantite da magazzino europeo. Ricorda: al momento dell’ordine puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero, semplicemente scegliendo PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.