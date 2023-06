Roborock Q7 MAX: robot aspira e lava, spunta il coupon e RISPARMI 120€

Vuoi avere i pavimenti di casa tua puliti senza fare sforzo? Allora oggi puoi acquistare un robot aspira e lavapavimenti a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Roborock Q7 MAX a soli 379 euro, invece che 499 euro, applicando il coupon in pagina.

Non ci sono errori, il prezzo è esattamente questo. Oggi puoi avvalerti di uno sconto pazzesco e risparmiare ben 120 euro sul totale. Grazie a questo innovativo robot puoi avere i pavimenti di casa tua splendenti senza fare nulla per settimane. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.

Roborock Q7 MAX: aspirazione potente, mappatura e comandi vocali

Roborock Q7 MAX ha potente aspirazione da 4200 Pa e, grazie alla spazzola in gomma, riesce ad aspirare di tutto senza aggrovigliamenti. Può mappare le tue stanze in modo preciso su più livelli usando una tecnologia laser. E scaricando l’app dedicata le puoi controllare con il tuo smartphone selezionando ad esempio delle aree vietate.

Ha un contenitore della polvere da 470 ml e un serbatoio d’acqua elettronico da 350 ml. In questo modo riesce ad aspirare e a lavare i pavimenti in una sola passata. Possiede una batteria che garantisce un’autonomia di 180 minuti prima di ritornare in automatico alla base di ricarica. Ed è compatibile con Alexa e Google Assistant.

Questo è un vero affare da non perdere. Ovviamente come spesso succede queste promozioni sono limitate e scadono velocemente. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Roborock Q7 MAX a soli 379 euro, invece che 499 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.